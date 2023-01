Un jour dans le monde : l’unité policière “scorpions” démantelée à Memphis, crise politique au Pérou… L'actualité du dimanche 29 janvier dans le monde

Des États-Unis au Pérou en passant par la Nouvelle-Zélande, tour d'horizon de l'actualité dans le monde, dimanche 29 janvier.

À Memphis aux États-Unis, "scorpions", l’unité accusée d’avoir battu à mort Tyre Nichols, a été démantelée. Depuis, les langues se délient et une autre victime parle. "Ils m’ont dit 'sortez de la voiture, levez les mains'. J’ai levé les mains. Il y en a un qui m’a mis contre la voiture. Il m’a attrapé par l’épaule pendant qu'un autre me visait avec son pistolet", dénonce Cornell Mckinney. À Lima (Pérou), la contestation dans la rue continue. Une personne a été tuée dans des affrontements entre forces de l’ordre et manifestants. La répression a fait 48 morts depuis décembre. Les manifestants demandent le départ de la présidente par intérim et des élections législatives anticipées.

Une tornade aurait pu coûter la vie à une automobiliste à Houston

En Nouvelle-Zélande, un train de marchandises a déraillé d’une voie submergée par les eaux. Depuis une semaine, le pays fait face à d’intenses pluies ayant fait quatre morts. À Houston (États-Unis), une caméra embarquée filme la voiture d’une grand-mère en pleine tornade. Des vents à 200 km/h. Elle s’en sort avec quelques dégâts matériels sur son véhicule.