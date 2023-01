Environnement : les bouteilles en plastique seront-elles bientôt consignées ?

Les supermarchés pourraient prochainement vous proposer de restituer vos bouteilles en plastique contre une somme d’argent. Mais derrière cette consigne se cache un bras de fer économique entre les mairies et les acteurs de la grande distribution.

Jetées dans la nature, des bouteilles en plastique mettront jusqu’à 1 000 ans pour se dégrader. Le plastique pollue mais comment s’en débarrasser ? Le gouvernement réfléchit à mettre en place une consigne dans les supermarchés et les Français ne sont pas contre. "Du temps de ma maman, on ramenait les bouteilles en verre et on les remplissait ou on les rendait", explique une femme. Des expérimentations existent déjà comme dans un supermarché dans le Nord où en échange de votre bouteille, la machine vous donne un bon d’achat.



Une perte d'un million d'euros

Les bouteilles sont ensuite réduites en paillettes puis recyclées pour en faire des nouvelles. Actuellement, le recyclage passe essentiellement par les bacs jaunes, un avantage financier pour les collectivités locales. La consigne est donc vue d’un mauvais œil. Selon Jean-François Vigier, maire du Bures-sur-Yvette (Essonne), la consigne ferait perdre un million d’euros à la commune. Cette perte pourrait ainsi faire augmenter la taxe d’ordures ménagères.