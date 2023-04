Mineurs percutés à scooter à Paris : le policier qui conduisait le véhicule a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

Les trois policiers présents dans la voiture avaient été placés en garde à vue jeudi matin à l'IGPN, la police des polices.

Le fonctionnaire de police qui conduisait le véhicule lors de l'accident avec un scooter sur lequel se trouvaient trois mineurs a été mis en examen pour violences avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique et placé sous contrôle judiciaire, vendredi 21 avril, a appris France télévisions auprès d'une source judiciaire

Le policier est également poursuivi pour faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique. Pendant son contrôle judiciaire, il a interdiction d'exercer l'activité de fonctionnaire de policie, ainsi que d'entrer en contact avec les victimes et les témoins.

Les deux autres gardes à vue levées

Trois policiers sont soupçonnés d'avoir percuté un scooter sur lequel se trouvaient trois adolescents et de les avoir blessés jeudi 13 avril à Paris. Ils avaient été suspendus après avoir changé leur version des faits et placés en garde à vue jeudi, à l'IGPN, la police des polices. Les deux autres gardes à vue des membres de l'équipage de police ont été levées et les investigations se poursuivront désormais sous la direction du magistrat instructeur, précise cette même source judiciaire à France télévisions.