Mineurs percutés à scooter à Paris : ce que l'on sait de l'enquête après la suspension de trois policiers

Les fonctionnaires soupçonnés d'avoir percuté trois ados en scooter ont vu leurs gardes à vue prolongées. Leurs versions des faits a changé après leur suspension.

Trois policiers, soupçonnés d'avoir percuté un scooter monté par trois adolescents et de les avoir blessés dans l'accident la semaine dernière à Paris, ont été suspendus après avoir changé leur version des faits et placés en garde à vue. Ce que l'on sait de l'enquête ce vendredi après-midi.

>> "Ce sont des enfants, pas des délinquants !" : familles et témoins remettent en question l'attitude de la police après un accident de scooter à Paris

Une course poursuite dans Paris

Le 13 avril dernier, peu avant minuit, dans le 20e arrondissement, un scooter monté par trois mineurs de 17, 14 et 13 ans, dont l'un ne portait pas de casque, a été poursuivi par une voiture de police avant de chuter.

Les policiers, une femme et deux hommes selon une source proche de l'enquête, "ont voulu procéder au contrôle" du scooter mais "le conducteur a refusé de s'arrêter" et a "emprunté une rue à contresens", avait expliqué mardi la préfecture de police.

Selon une femme de 37 ans, se présentant comme témoin des faits, le véhicule de police est venu percuter le deux-roues. "J'ai vu le scooter se lever et surtout les corps éjectés avant de retomber sur le trottoir", a-t-elle assuré ce jeudi lors d'une conférence de presse organisée par Me Arié Alimi, avocat des deux familles des mineurs.

La conductrice, une jeune fille de 17 ans, a été hospitalisée. Vendredi, son pronostic vital n'était plus engagé, selon le parquet de Paris. Son frère de 13 ans a été blessé au foie et un autre passager, âgé de 14 ans, touché au genou, avait indiqué jeudi Me Alimi. Le parquet de Paris a confié à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) une enquête sur les conditions dans lesquelles le scooter a chuté, et ouvert une autre enquête sur le refus d'obtempérer de la conductrice.

Trois policiers en garde à vue

Les trois policiers présents dans le véhicule ont été placés en garde à vue ce jeudi matin à l'IGPN, a appris ce vendredi franceinfo auprès du parquet, tandis que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déclaré ce vendredi matin sur franceinfo avoir "demandé au préfet de police de suspendre" les trois policiers. "Conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, une demande de suspension pour les trois fonctionnaires a été signée" par le préfet de police Laurent Nunez, indiquait la préfecture de police ce vendredi à franceinfo.

"Je crois comprendre que les témoignages des policiers du premier jour ne sont pas ceux d'aujourd'hui et qu'ils reconnaissent des gestes qui ne sont pas appropriés", a ajouté Gérald Darmanin.

"il y a eu manifestement, et l'enquête judiciaire le dira, un refus d'obtempérer et, de ce que j'en comprends une intervention de la police qui n'est pas conforme avec le droit et ce que la déontologie permet". Gérald Darmanin à franceinfo

"Les fonctionnaires de police ont d'abord évoqué une chute du véhicule deux-roues, sans contact avec le véhicule de police", a souligné la préfecture de police. "Revenant sur cette première déclaration, ils ont depuis précisé qu'il y avait eu un contact entre les deux véhicules, sans qu'il soit établi à ce stade que ce contact résulte d'une action volontaire ou involontaire", a-t-elle rapporté.

Une plainte déposée pour tentative d'assassinat

Lors d'une conférence de presse ce jeudi après-midi, l'avocat des familles des trois mineurs, Me Arié Alimi, a annoncé avoir déposé plainte tentative d'assassinat par personne dépositaire de l'autorité publique, avec arme par destination, sur personnes mineures.

"Lorsqu'on prend en chasse et qu'on se prépare pour percuter un véhicule avec trois mineurs dessus, ça peut effectivement être qualifié de tentative d'assassinat compte tenu du fait qu'il y a une préméditation", a-t-il déclaré ce vendredi sur franceinfo.

L'avocat a également annoncé sur franceinfo que "des plaintes seront déposées" pour "menaces" sur des témoins et "intimidation visant à empêcher l'enquête de se faire". "On a menacé les témoins de garde à vue si l'une des témoins ne retirait pas les vidéos qu'elle avait prises sur son téléphone portable. On a interdit aux familles d'aller à l'Inspection générale de la police nationale", a-t-il assuré.