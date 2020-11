"Insupportable", "Hallucinant"... Les réactions se multiplient après l'évacuation de migrants place de la République, à Paris

L'évacuation de plusieurs centaines de migrants sans ménagement par les forces de l'ordre, lundi 23 novembre, place de la République à Paris a suscité de nombreuses réactions. En errance depuis l'évacuation d'un important camp d'exilés la semaine dernière, ils avaient monté lundi un nouveau campement dans le centre de Paris, que les forces de l'ordre ont démantelé sans ménagement dans la soirée en faisant notamment usage de gaz lacrymogène. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a lui-même évoqué des images "choquantes" dans un tweet et réclamé un rapport. Pourtant, nombreux sont ceux qui pointent du doigt la proposition de la loi "sécurité globale" et son très controversé article 24.

Olivier Faure (PS) : "Des images révoltantes"

"J'ai été sidéré par ce que j'ai vu. Nous sommes un pays qui est censé être le pays des droits de l'homme", a réagi Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, mardi 24 novembre sur France Inter. "Ces images sont insupportables. Et il est insupportable aussi de nous dire : 'Regardez, ce sont des images qui sont révoltantes'. Mais monsieur Darmanin, est-ce que ce n'est pas vous, justement, qui avez voulu supprimer ces images avec votre projet de sécurité globale ?" "Nous sommes dans un Etat de droit, ça suppose que chacun revienne à la raison", conclut Olivier Faure.

Laurent Berger (CDFT) : "S candaleux, hallucinant !"

"J'ai trouvé ça scandaleux, hallucinant, il y a une intervention qui est totalement disproportionnée et inacceptable", a réagi sur France 2 Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. "Les gens occupent pacifiquement la place avec des tentes, ils ne font de mal à personne, tout simplement parce qu'ils ont un problème de logement. Il n'y a pas de solutions de relogement."

"Le ministre de l'Intérieur doit s'interroger. Heureusement qu'il y a ces images." Avec la loi sur la sécurité globale "sans doute" qu'il n'y aurait pas eu ces images, "si on interdisait de filmer", a commenté Laurent Berger. La façon dont sont traités les migrants "est inacceptable, cela demande quand même que le préfet en rende compte. Ce n'est pas la première fois venant du préfet de police de Paris. Il y a un gros problème et il doit en rendre compte", a insisté le syndicaliste.

Éric Coquerel (LFI) : "U ne répression malheureusement pas inédite"

"On a assisté à une répression malheureusement pas inédite, totalement disproportionnée, a dénoncé le député La France insoumise Éric Coquerel, présent lundi soir place de la République. "Y avait-il un risque pour les policiers ? Non, ils en conviennent. Y avait-il le même risque pour une détérioration de matériel ? Non. Donc, c'est une répression qui s'est abattue, je le rappelle, sur des gens qui demandent juste qu'on respecte leurs droits humains, sur des militants pacifiques, sur des journalistes et des élus sans distinction".

Éric Coquerel estime que Gérald Darmanin n'a pas besoin d'un énième rapport et demande un retrait de la proposition de loi sur la "sécurité globale" qui, selon lui, enlève tout "frein" à la "répression". "Il faut absolument changer de doctrine" et "pour commencer, ne pas l'aggraver avec une loi de la surveillance généralisée et ce fameux article 24", déclare le député LFI.

"On n'est plus tout à fait, quand on voit les images d’hier, dans une démocratie. On se rapproche plus de ce que j'appelle un régime autoritaire, voire policier." Éric Coquerel, député LFI à franceinfo

Ian Brossat (PCF) : "Une réponse policière à une situation sociale"

"L'Etat donne de lui-même un spectacle lamentable", a commenté auprès de l'AFP Ian Brossat, adjoint de la mairie de Paris en charge notamment de l'accueil des réfugiés, lui-même pris dans une nasse policière et empêché d'en sortir, à une rue de l'Hôtel de Ville. "Il y a une réponse policière à une situation sociale. On n'en sortira qu'à la condition de trouver pour ces personnes des solutions d'hébergement", a-t-il ajouté.

Philippe Martinez (CGT) : "Une dérive sécuritaire"

Pour le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez aussi "c'est une façon de faire scandaleuse" qui "pose la question de l'accueil des migrants" qui "sont déplacés, chassés". "Quand on les traite comme ça, c'est digne d'un pays qui n'est pas la France." Le leader de la CGT s'est lui aussi félicité sur RMC "qu'il puisse y avoir des images". "Heureusement qu'on peut montrer de telles images pour pouvoir dénoncer le traitement qui est fait aux migrants dans ces conditions. Ca, ce n'est pas la France, ce n'est pas la France de la fraternité, ce n'est pas la France de la solidarité. C'est des images qu'on voit dans d'autres pays, des pays où la police commet de tels agissements", a-t-il ajouté, en condamnant "une dérive sécuritaire et de répression".