Aussitôt installé, aussitôt évacué. Un nouveau campement de plusieurs centaines de migrants installé place de la République, à Paris, lundi 23 novembre a été rapidement démantelé dans la soirée par les forces de l'ordre. Les migrants étaient en errance depuis l'évacuation d'un important camp d'exilés la semaine dernière à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Une partie des quelque 500 tentes bleues a commencé à être enlevée, parfois avec des exilés encore à l'intérieur, sous les cris et huées de militants et de migrants, à peine heure après leur installation.

PARIS - Des centaines de tentes sont embarquées dans un camion par la police. Les réfugiés restent sur la Place de la République. pic.twitter.com/yM3kAMAa0J — Clément Lanot (@ClementLanot) November 23, 2020

Vers 21h30, le campement était démonté, tandis que les exilés, des militants associatifs, des élus et des avocats restaient sur place pour réclamer un hébergement d'urgence. "La constitution de tels campements, organisée par certaines associations, n'est pas acceptable. La préfecture de Police a donc procédé immédiatement à la dispersion de cette occupation illicite de l'espace public", ont indiqué dans un communiqué conjoint la Préfecture de police et celle de la région Ile-de-France (Prif), qui gère les opérations de mise à l'abri.

Des policiers sortent directement des réfugiés en train de se reposer dans les tentes. #Republique pic.twitter.com/9lAELHi1fL — Remy Buisine (@RemyBuisine) November 23, 2020

"On ne répond pas à la misère par la matraque"

"Toutes les personnes en besoin d'hébergement sont invitées à se présenter dans les accueils de jour où des orientations vers des solutions d'hébergement adaptées à leur situation sont proposées très régulièrement aux migrants", a ajouté la Prif. "On ne répond pas à la misère par la matraque. La mise à l'abri des migrants du campement de Saint-Denis restés à la rue est urgente, indispensable, indiscutable. Il en va de l'honneur de la République française", a réagi Delphine Rouilleault, directrice générale de France terre d'asile, association et opérateur de l'Etat sur la gestion des campements. "La seule réponse des autorités, c'est la force. Et la force, en période de crise sanitaire, ce n'est pas acceptable", ajoute Corinne Torre, responsable de Médecins sans frontière en France, réclamant elle aussi un hébergement.