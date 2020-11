DIRECT. Evacuation d'un camp de migrants à Paris : des "ordres justes, légitimes et opportuns" pour Ciotti, "une dérive liberticide", selon Jadot

Ce qu'il faut savoir

L'Assemblée nationale doit voter mardi après-midi la proposition de loi controversée sur la "sécurité globale" qui pénalise la diffusion malveillante de l'image des policiers, au grand dam de ses opposants, vent debout contre un texte jugé "liberticide". L'évacuation musclée d'un camp de migrants au coeur de Paris, lundi soir, avec à la clef des images d'exilés et de journalistes molestés, devrait apporter encore de l'eau au moulin de ces opposants.

"Il y a dans ce pays, aujourd'hui, une dérive liberticide", déclaré sur Europe 1 le député européen Europe Écologie-Les Verts Yannick Jadot. Autre discours à droite. Le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, invité de CNews, estime que les policiers n'ont fait qu'exécuter des "ordres justes, légitimes et opportuns" d'évacuer le campement installé place de la République. Suivez notre direct.

Des images "choquantes" selon le ministre de l'Intérieur. "Certaines images de la dispersion du campement illicite de migrants place de la République sont choquantes. Je viens de demander un rapport circonstancié sur la réalité des faits au Préfet de police d'ici demain midi. Je prendrai des décisions dès sa réception", a réagi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter. "Elles servent ces images, vous qui avez voulu leur interdiction", a ironisé en réponse la députée LFI Clémentine Autain.

"Heureusement qu'il y a ces images", estime Laurent Berger. "J'ai trouvé cela scandaleux, hallucinant, les gens occupe pacifiquement une place avec des tentes", a déclaré le leader de la CFDT Laurent Berger sur France 2. "Heureusement qu'il y a ces images", a-t-il ajouté, en référence à la proposition de loi controversée sur la "sécurité globale" qui pénalise la diffusion malveillante de l'image des policiers.

Inquiétude sur l'article 24. C'est le point du texte qui a cristallisé passions et antagonismes. La majorité souhaite pénaliser d'un an de prison et 45 000 euros d'amende la diffusion de "l'image du visage ou tout autre élément d'identification" de membres des forces de l'ordre en intervention, quand elle porte "atteinte" à leur "intégrité physique ou psychique". Une mesure plébiscitée par les syndicats policiers. Mais qui suscite une levée de boucliers à gauche et chez les défenseurs des libertés publiques, qui y ont vu "une atteinte disproportionnée" à la liberté d'informer.

Pas d'unanimité au sein de la majorité."Je ne crois pas en un Etat autoritaire et je ne voterai pas ce texte", a déclaré la députée LREM de la Loire, Nathalie Sarles, à France Bleu. Le garde des Sceaux a également fait entendre une "petite musique" dissonante. "Il y a des discussions au sein du gouvernement. Il n'est pas question d'interdire à des journalistes de filmer" et "il faut qu'on trouve un certain nombre d'équilibres", a dit dimanche Eric Dupond-Moretti à BFMTV.