Fêtes de Bayonne : ce que l'on sait des violences survenues pendant les cinq jours de festivités

Un homme est mort après avoir été agressé devant son domicile et quatre plaintes pour viols vont être instruites. La sous-préfecture précise que le bilan pourrait évoluer d'ici la fin de l'été.

Une minute de silence est prévue pour les victimes. Plusieurs associations, un collectif de riverains, les cafetiers-restaurateurs et les peñas bayonnaises appellent à une manifestation dans la ville des Pyrénées-Atlantiques, vendredi 4 août, à 18 heures, au lendemain de la mort d'un homme violemment agressé pendant les traditionnelles Fêtes de Bayonne. Organisées du 26 au 30 juillet, elles ont atteint la participation record de plus d'1,3 million de personnes. Ces organisations incitent aussi "à ne pas passer sous silence" les quatre plaintes instruites pour des faits de viols pendant ces cinq jours. Franceinfo revient sur les violences survenues lors de cette 91e édition.

Une agression mortelle

Dans la nuit du mercredi 26 juillet, Patrice, un homme de 46 ans, rentre chez lui après avoir participé à la première soirée des Fêtes de Bayonne. Lorsqu'il arrive à son domicile, près du quai des Corsaires, il voit trois hommes qui urinent devant chez lui et leur "fait une réflexion", d'après les éléments recueillis par France Bleu. C'est à ce moment-là que les agresseurs le rouent de coups, dont l'un "très violent à la tête". "Tous trois s'enfuient ensuite en courant", en direction de la rue Marsan, avant l'arrivée des secours et de la police, précise France Bleu. Patrice, lui, est admis à l'hôpital de Bayonne avec un pronostic vital engagé. Il souffre d'une hémorragie cérébrale et il est plongé en coma artificiel pendant neuf jours. Il a finalement succombé à ses blessures jeudi 3 août à l'hôpital.

Dans la foulée du décès, le parquet de Bayonne a requalifié l'enquête pour meurtre. A ce jour, les suspects sont toujours recherchés. La police a diffusé un appel à témoins dès le lendemain de l'agression pour tenter de les retrouver. Jeudi, elle l'a complété avec le portrait-robot d'un homme, décrit, selon France Bleu, comme "costaud", dont la taille est située "entre 1,80 et 1,85 m". Les trois hommes recherchés ont "20-25 ans", "une corpulence musclée/athlétique" et "des cheveux courts châtains/bruns". Au moment des faits, ils portaient "des shorts blancs ou rouges" et étaient "torse nu".

La police judiciaire est également à la recherche de photos ou vidéos des Fêtes de Bayonne prises entre 20 heures et 23 heures. Toute personne qui a des informations peut joindre le 0557857700. "L'anonymat des déclarants sera préservé", précise la police.

Quatre plaintes pour viols

Lors d'une conférence de presse où a été présenté le bilan judiciaire des cinq jours de festivités, mardi, la vice-procureure Caroline Parizel a annoncé l'ouverture de quatre enquêtes pour viols, "pour des faits qui se sont déroulés sur la voie publique et dans des appartements". Les auteurs présumés n'ont pas encore été identifiés, a-t-elle précisé. La police judiciaire est saisie.

"Nous en sommes au début des investigations, les faits doivent encore être éclaircis et pourront éventuellement être requalifiés en agression sexuelle au fil de l'enquête." Caroline Parizel, vice-procureure de la République citée par l'AFP

En 2022, deux hommes de 25 et 19 ans avaient été mis en examen pour le viol d'une femme de 27 ans lors des Fêtes de Bayonne. Depuis plusieurs années, un vaste travail de prévention des agressions sexuelles est mené avant et pendant les Fêtes de Bayonne par les associations et la municipalité.

Des violences en hausse

Lors de cette 91e édition, les forces de l'ordre ont enregistré 920 plaintes, dont la grande majorité concerne des vols à la tire ou à l'arraché de téléphones portables. Ce chiffre a doublé par rapport à celui de 2022, d'après un communiqué de la sous-préfecture de Bayonne. Et il pourrait encore augmenter, "car des dépôts de plaintes peuvent être déposés ultérieurement, en août ou à la rentrée de septembre par exemple, au retour des congés estivaux", rappellent les autorités.

Au cours des cinq jours festifs, sur les 36 personnes interpellées, 28 ont été placées en garde à vue, un chiffre en légère baisse par rapport à 2022. Au total, 1 500 personnes étaient mobilisées pour assurer la sécurité des "festayres", de jour comme de nuit, dont environ 440 policiers, selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

France Bleu rapporte que trois hommes ont été condamnés lundi pour les vols de 95 téléphones. Par ailleurs, seize personnes ont signalé avoir ressenti des piqûres (contre 124 en 2022), précise la sous-préfecture.