Marne : 80 élèves de primaire intoxiqués, les pompiers traquent les polluants

Que s'est-il passé dans l'école primaire de Fère-Champenoise (Marne) ? Depuis jeudi dernier, des dizaines d'élèves ont été mystérieusement intoxiqués. Les pompiers mènent l'enquête, après une quinzaine de nouveaux cas le 3 juin dans la petite commune.

Les pompiers spécialisés dans les risques chimiques et technologiques ont continué d'analyser l'atmosphère, mardi 4 juin. Leur objectif : identifier les polluants aux abords de l'école primaire de Fère-Champenoise, dans la Marne. La veille, dans la journée du 3 juin, dix-neuf enfants et un adulte ont de nouveau été pris de malaises. Les symptômes sont encore les mêmes : vomissements, nausée, démangeaisons. La mère d'une fillette de six ans a immédiatement été prévenue : "On m'a appelée pour me dire qu'elle avait été intoxiquée", explique-t-elle à propos de sa fille, placée sous oxygène.

Une zone sondée en priorité

Les premiers malaises sont apparus jeudi dernier. Vingt-et-un élèves de l'école primaire et un adulte ont dû être secourus. Même scénario le lendemain, lorsqu'une vingtaine d'enfants a présenté les mêmes troubles. La semaine dernière, les symptômes sont apparus sur le trajet menant les enfants de l'école primaire à la cantine. L'établissement scolaire a été immédiatement fermé. Lundi, ils sont apparus sur le chemin entre le collège et la cantine. Les recherches se concentrent donc sur cette zone.