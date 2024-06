Des élèves d'une école primaire de la Marne intoxiqués au monoxyde de carbone pour la troisième fois en quelques jours

Un adulte et 19 élèves du groupe scolaire de Fère-Champenoise (Marne) ont été pris de vomissements et de démangeaisons lundi 3 juin, confirme la préfecture de Châlons-en-Champagne dans un communiqué. 21 élèves et un adulte jeudi et une vingtaine d'autres vendredi avaient déjà présenté ces symptômes. "Leur intoxication au monoxyde de carbone a été confirmée ce week-end", écrit la préfecture, "leur état n'inspirait pas d'inquiétude".

Le premier épisode, survenu jeudi 30 mai, a concerné 21 enfants et un adulte, lors du trajet vers la cantine du groupe scolaire. Deux enfants avaient été transportés à l'hôpital. Une "levée de doute au sein des locaux du groupe scolaire" a été effectuée et les élèves ont pu réintégrer les locaux. Les maternelles ne sont pas concernés. Le second épisode a eu lieu vendredi 31 mai et a concerné une vingtaine d'élèves, en début d'après-midi.

Des élèves transportés à l'hôpital

En conséquence, des "mesures de précautions requises pour la prévention de la santé des enfants" ont été mises en place, avec la totalité des 170 enfants de l'école élémentaire qui ont été testés par les équipes du SDIS aux risques chimiques et technologiques. 22 élèves ont été transportés à l'hôpital. Ils présentaient un taux de plus de 4% de carboxyhémoglobine (HbCO), mesure la plus couramment utilisée pour diagnostiquer une intoxication au monoxyde de carbone.

Ce lundi, l'épisode s'est répété sur 19 élèves et un adulte, lors de leur trajet vers la cantine. "Une cellule d'écoute sera mise en place dans la journée du mardi au bénéfice des élèves", précise la préfecture. Les élèves continueront à être accueillis à l'école, mais déjeuneront au collège et non à la cantine.