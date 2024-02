Imam de Bagnols-sur-Cèze : ce que l'on sait du prêche et des faits reprochés à Mahjoub Mahjoubi

Le préfet du Gard Jérôme Bonet dénonce un "appel à la haine" de l'imam tunisien de Bagnols-sur-Cèze (Gard), accusé de prêche "anti-France" après une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Des propos qui ont provoqué de vives réactions, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin allant jusqu'à réclamer l'expulsion de Mahjoub Mahjoubi, dimanche 18 février. "On est sur des contenus qui remettent fondamentalement en cause nos valeurs et qui tombent sous le coup de la loi", a déclaré sur franceinfo le préfet du Gard, qui a saisi le procureur de la République. Le procureur de Nîmes a ouvert une enquête pour les faits d'apologie du terrorisme, et a saisi la PJ de Montpellier. On vous résume la polémique.

Plusieurs prêches concernés

Le préfet du Gard assure que plusieurs prêches sont concernés. Jérôme Bonet dit avoir constaté une "dérive" dans "plusieurs prêches récents", qui "recèlent dans leur contenu un certain nombre d'infractions susceptibles d'être poursuivies."

Un prêche a fait le tour des réseaux sociaux depuis le dimanche 18 février. Dans ce discours prononcé le 9 février dernier, l'imam évoque des "gouvernances qui vont chuter", "des drapeaux tricolores qui nous gangrènent", "qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah", "des drapeaux sataniques"... Des propos qui ont suscité de vives réactions jusque dans la classe politique.

Mais selon le préfet du Gard, d'autres faits sont reprochés à Mahjoub Mahjoubi. Selon une source proche, un prêche prononcé une semaine plus tôt, le 2 février, pose aussi problème dans les propos en arabe de Mahjoub Mahjoubi qui ont été traduits par les services de renseignement. Sur ces deux prêches, le préfet évoque aussi la place des femmes et du peuple juif, désigné comme un ennemi. Le parquet de Nîmes a ouvert une enquête pour apologie du terrorisme et incitation à la haine.

L'imam sous surveillance depuis octobre

La surveillance de l'imam a commencé le 3 octobre dernier. La mosquée Ettaouba de Bagnols-sur-Ceze est dans le collimateur de la préfecture pour son accueil pour mineurs, qui sera fermé un mois plus tard, le 9 novembre. Cette fermeture a été décidée pour deux raisons : l'absence de projet pédagogique et des problèmes de sécurité incendie. Deux cours étaient proposés aux mineurs accueillis, l'arabe et un enseignement coranique. Quatre enseignantes étaient présentes et ont indiqués être qualifiées dans les pays du Maghreb.

Deux signalements à la justice ont ensuite été réalisés par la préfecture. Le premier a été fait le 3 novembre pour gestion frauduleuse d'une entreprise, Provence Villa, alors que l'imam était interdit de gestion depuis 2015. C'est sa femme qui avait formellement pris le relais mais il officiait toujours en coulisse. Le deuxième signalement a été réalisé le 17 janvier, sur la gestion administrative de la mosquée, notamment le montant du loyer versé à la mairie.

La bonne foi pour défense et des "excuses"

L'imam plaide la bonne foi en parlant de "lapsus" sur les drapeaux tricolores. Il explique avoir voulu dire "multicolores" et assure qu'il parlait uniquement de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se tenait de mi-janvier à mi-février. Un immense malentendu pour son avocat, Samir Hamroun, qui explique que l'imam dénonçait les dangers du nationalisme. Concernant les accusations de propos antisémites, l'avocat poursuit : "Nous apprenons les bras ballants qu'il aurait tenus des propos contre nos compatriotes de confession juive. Ça n'a jamais existé."

L'imam, interrogé mardi 20 février sur la télévision franceinfo, a présenté des "excuses". "Si j'ai blessé, si j'ai heurté, je m'excuse auprès de la population que j'ai blessée", a déclaré Mahjoud Mahjoubi. "Si j'ai heurté la sensibilité de beaucoup de personnes en pensant que j'ai insulté le drapeau français, ce qui n'était pas mon intention, je leur présente mes excuses", a-t-il ajouté.

Son avocat Samir Hamroun précise qu'il n'a reçu aucun courrier officiel, pour l'instant, annonçant l'ouverture d'une procédure d'expulsion. Il prévient qu'il contestera la décision de l'État devant le tribunal administratif.