Imam accusé de prêche anti-France : le préfet du Gard assure que Mahjoub Mahjoubi est "suivi" depuis "plusieurs mois" par les autorités

Accusation, explications... et contradiction. Alors que Gérald Darmanin a demandé le retrait du titre de séjour d'un imam tunisien du Gard, accusé d'appels à la haine, Mahjoub Mahjoubi s'est expliqué lundi 20 février sur France Bleu Gard Lozère. Il parle d'un lapsus. Or, mardi 20 février, sur franceinfo, Jérôme Bonet, préfet du Gard, assure que l'imam de Bagnols-sur-Cèze est "suivi" depuis "plusieurs mois".

Dans une première vidéo relayée sur les réseaux sociaux, Mahjoub Mahjoubi qualifie notamment le "drapeau tricolore" de "drapeau satanique" qui n'a "aucune valeur auprès d'Allah". Il ne précise pas qu'il s'agit du drapeau français. Des propos qui ont fait réagir Gérald Darmanin, qui a demandé le retrait du titre de séjour de cet imam tunisien en vue de son expulsion. Mahjoub Mahjoubi a précisé avoir fait un "lapsus" : "J'ai fait un lapsus, ce n'est pas une erreur, parce qu'une erreur c'est volontaire. J'ai fait un lapsus dans mon discours parce que je ne suis pas Voltaire, ni Victor Hugo malheureusement. Au lieu de dire tous ces drapeaux multicolores ou de différentes couleurs, j'ai dit tricolores". "J'ai toujours défendu la république, insiste-t-il encore sur France Bleu. Depuis des années, on me fait des louanges parce que je défends la République, je défends le blasphème, j'ai défendu Samuel Paty (..) et là, je fais un lapsus sur le mot tricolore, et on me descend, on demande mon expulsion".

"Évidemment, il y a des voies de recours"

Pourtant, sur franceinfo, le préfet du Gard l'assure : "Ce n'est pas que cet extrait de vidéo qui a justifié la réaction du ministre de l'Intérieur, c'est un suivi qui date de plusieurs mois". Le préfet du Gard a expliqué que le ministre de l'Intérieur "a suivi et suit scrupuleusement évidemment ces sujets, mais de façon très spécifique, le cas de Bagnols-sur-Cèze, et ce depuis plusieurs semaines". Jérôme Bonet a constaté une "dérive" dans "plusieurs prêches récents" qui "recèlent dans leur contenu un certain nombre d'infractions susceptibles d'être poursuivies. C'est pour ça que je les ai signalées au procureur de la République vendredi dernier", a-t-il justifié.

"Il y a plusieurs dizaines de minutes de prêches qui ont été analysées par les services spécialisés et qui recèlent bien d'autres choses que ce pseudo-lapsus." Jérôme Bonnet, préfet du Gard sur franceinfo

L'imam tunisien de Bagnols-sur-Cèze est marié, père de deux enfants et vit en France depuis 30 ans. Plusieurs recours sont possibles avant une éventuelle expulsion : "Heureusement, nous sommes dans un État de droit. (...) Évidemment, il y a des voies de recours", a-t-il confirmé, mais "doit-on maintenir sur notre territoire des gens qui tiennent des propos, qui contestent à ce point nos valeurs ?", s'est enfin interrogé Jérôme Bonnet. Le parquet de Nîmes a ouvert une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme.