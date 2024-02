Demande du retrait du titre de séjour d'un imam du Gard : "Je ne parlais en aucun cas du drapeau français", se défend Mahjoub Mahjoubi

Alors que Gérald Darmanin a demandé le retrait du titre de séjour d'un imam tunisien du Gard, accusé d'appels à la haine, Mahjoub Mahjoubi s'explique, lundi 19 février, en exclusivité sur France Bleu Gard Lozère. Il parle d'un lapsus. "La vidéo dans son intégralité et le sujet n'ont rien à voir avec cette propagande et l'amalgame qu'on est en train de faire", explique-t-il.

"Je ne parlais en aucun cas du drapeau français. Je parlais d'une communauté bien précise qui est la communauté maghrébine, et surtout de la CAN (NDLR : la Coupe d'Afrique des nations), parce que je parle des stades, et de tous ces drapeaux qu'on lève dans les stades et qui divisent les musulmans".

"J'ai toujours défendu la République"

Dans une première vidéo relayée sur les réseaux sociaux, l'imam de Bagnols-sur-Cèze, Mahjoub Mahjoubi, qualifie notamment le "drapeau tricolore" de "drapeau satanique" qui n'a "aucune valeur auprès d'Allah". Il ne précise pas qu'il s'agit du drapeau français.

Il ajoute : "J'ai fait un lapsus, ce n'est pas une erreur, parce qu'une erreur c'est volontaire. J'ai fait un lapsus dans mon discours parce que je ne suis pas Voltaire, ni Victor Hugo malheureusement. Au lieu de dire tous ces drapeaux multicolores ou de différentes couleurs, j'ai dit tricolores".

"J'ai toujours défendu la République, insiste-t-il encore sur FB Gard Lozère. Depuis des années, on me fait des louanges parce que je défends la République, je défends le blasphème, j'ai défendu Samuel Paty (..) et là, je fais un lapsus sur le mot tricolore, et on me descend, on demande mon expulsion".