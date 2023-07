Eurozapping : la Grèce et l'Espagne touchées par les incendies

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du lundi 17 juillet.

De spectaculaires incendies ravagent la Grèce, à 50 kilomètres d'Athènes. Les vents violents et le terrain, difficile d'accès, gênent les opérations des pompiers, près de la ville de Kouvaras. Des maisons ont été détruites par les flammes et plusieurs zones ont été évacuées.

En Espagne, les montagnes des îles Canaries sont aussi en proie aux incendies. La situation s'améliore lentement à La Palma, grâce à des conditions météorologiques plus favorables. Plus de 5 000 hectares de végétation ont brûlé et 4 000 personnes ont dû être évacuées. Si certains ont déjà pu rentrer chez eux, d'autres ont tout perdu.

Une impressionnante chaleur en Italie

À Rome (Italie), les touristes ne sont pas découragés par les très fortes températures. Celles-ci dépassent les 40°C. "Le matin et le soir, c'est supportable. Mais l'après-midi, il fait 40°C et c'est vraiment très dur", témoigne un touriste. Le mercure devrait continuer à grimper à Rome, mais aussi en Sardaigne, où il pourrait atteindre les 48°C et effleurer le record.