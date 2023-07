Canicule : face au dôme de chaleur qui touche le sud-est, les habitants s'adaptent

Un dôme de chaleur touche le sud-est de la France. Ces fortes températures affectent le quotidien des retraités comme des travailleurs, qui s'adaptent tant bien que mal à la situation.

Face aux fortes chaleurs, Gérard, habitant d'une résidence autonomie de Cannes (Alpes-Maritimes), fait de son mieux pour rester au frais et s'hydrater. "On doit bien se dire que la canicule, maintenant, c'est ad vitam æternam. Ce sera chaque année, et de plus en plus", déclare-t-il. Dans le département, la vigilance orange pour canicule est enclenchée depuis neuf jours.

Les travailleurs en plein air éprouvés par les températures

Les animaux souffrent eux aussi de la chaleur, comme le constate la propriétaire d'un centre équestre de Saint-Cézaire-sur-Ciagne (Alpes-Maritimes). Noémie Charles explique ainsi que ses chevaux "ont beaucoup de mal à s'adapter aux variations de température, et aux poussières, surtout". À Montpellier (Hérault), ce même soleil de plomb éprouve les travailleurs en plein air. "Parfois, on n'arrive pas à finir la journée, avec la chaleur", témoigne Ajikke, conducteur de pelleteuse. Un dôme de chaleur va aggraver le phénomène dans le quart sud-est du pays à partir de mardi 18 juillet.