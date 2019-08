Ce que l'on sait du crash de l'avion bombardier d'eau à Générac dans le Gard

Vers 17 h 20, un avion "Tracker" de la Sécurité civile s'est écrasé alors qu'il intervenait sur les incendies qui ravagent le département.

Un drame survenu en pleine fournaise. Un avion de la sécurité civile qui intervenait vendredi 2 août sur les incendies dans le Gard s'est écrasé en fin d'après-midi près de la ville de Générac, a-t-on appris des pompiers sur place. Le pilote est décédé dans le crash de son bombardier, a indiqué la préfecture. Voici les éléments connus, vendredi soir, sur les circonstances de l'accident.

Un crash lors d'une importante opération de lutte contre les incendies

Vendredi en début après-midi, trois incendies se sont déclarés dans le département du Gard, sur la commune de Vauvert, de Montignargues et sur la commune de Générac, où s'est produit le crash. En fin d'après-midi, 530 pompiers et une centaine de gendarmes étaient mobilisés à travers tout le département du Gard, avec des renforts venus des Bouches-du-Rhône et de la Drôme. Le gros des effectifs étaient déployés à Générac, avec 410 pompiers, 140 véhicules terrestres et 4 Canadairs.

Vers 17 h 20, "un pilote de 'Tracker' de la Sécurité civile a perdu tragiquement la vie alors qu'il combattait courageusement l'incendie en cours", indique la préfecture de police dans un communiqué. Il était seul à bord. L'appareil s'est disloqué au sol, précise France Bleu. Cet avion "Tracker" est le plus petit des bombardiers d'eau à intervenir face aux feux, avec les Canadair et les Dash. Sa capacité de largage est de 3 600 litres.

"Voir un bombardier d'eau s'écraser c'est très très rare. Les avions sont toujours vérifiés, les pilotes sont expérimentés, ce sont des machines, des gens qui ont l'habitude de prendre des risques, qui sont soumis à rude épreuve", a expliqué le colonel Grégory Allione sur franceinfo. Parmi les derniers drames similaires en France, celui d'un Canadair qui s'était abîmé en mer, le 1er août 2005, avec son pilote et son copilote, à Calvi en Haute-Corse.

Des feux probablement d'origine criminelle

Quelques temps avant l'accident, le maire de Générac, Frédéric Touzellier, déclarait : "C'est criminel, c'est sûr. Plusieurs feux qui partent simultanément, à des endroits différents... On est complètement dépassés." En effet, pour la seule journée de vendredi entre 14 h 30 et 15 heures, huit à dix départs de feu ont été constatés au sud de Nîmes, entre Saint-Gilles et Vauvert, selon le commandant Jacques Pagès, au PC de commandement des sapeurs-pompiers à Générac.

Selon Eric Maurel, le procureur de la République de Nîmes, le premier incendie de Générac, qui avait débuté mardi, était vraisemblablement déjà d'origine criminelle. Jeudi, il avait insisté sur le fait que les enquêteurs privilégiaient la piste de "l'acte volontaire". Une enquête judiciaire a d'ores et déjà été ouverte, sous l'autorité du procureur, qui s'est aussitôt déplacé sur les lieux.

Deux hommes avaient été interpellés vendredi avant l'accident pour des vérifications, selon le parquet.

De nombreux hommages rendus au pilote

"Ce soir un pilote de bombardier d'eau a trouvé la mort en luttant contre les flammes. Il a donné sa vie pour sauver celle des autres", a salué Emmanuel Macron sur Twitter. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, déjà présent à Générac mercredi pour constater les dégâts du premier incendie qui avait dévoré quelque 500 hectares de la commune, sera de retour sur les lieux samedi matin, à partir de 10 heures. "Une immense tristesse nous étreint tous ce soir", a tweeté le ministre.

"Je souffre, je suis ému, je n'ai pas de mots", a pour sa part déclaré le maire de Générac, Frédéric Touzellier, à l'annonce de la nouvelle et alors qu'aux abords de sa commune le ballet des bombardiers d'eau était encore incessant. De nombreux services de pompiers et de gendarmerie ont également rendu hommage au pilote disparu.

Vendredi 2 août en fin de soirée, un bilan encore provisoire des incendies fait état de plus de 488 hectares de végétation brûlés.