Gard : trois nouveaux départs de feu près de Nîmes cet après-midi, dont un à Générac

Trois jours après l'incendie qui a brûlé près de 500 hectares à Générac, près de Nîmes, trois nouveaux départs de feu dans le même secteur ont eu lieu vendredi, en début d'après-midi.

Alors que les braises de l'incendie criminel, qui a ravagé 488 hectares dans le secteur de Générac (Gard), au sud de Nîmes, refroidissent à peine, les pompiers font face à trois nouveaux départs de feu, dans le même secteur, annonce vendredi 2 août France Bleu Gard Lozère.

Ces trois feux sont nouveaux. Deux pompiers ont été légèrement blessés dans la lutte contre ces feux, d'après la préfecture. Selon France Bleu Gard Lozère, un homme est recherché dans le cadre de l'un de ces incendies. Plusieurs routes départementales ont été coupées dans le secteurs de ces feux.

>>L'incendie dans le Gard est d'origine criminelle, selon le parquet de Nîmes

À Générac, 120 hectares ont déjà brûlé et l'incendie n'est toujours pas sous contrôle, a expliqué à France Bleu Gard Lozère le commandant Pagès, des sapeurs-pompiers du Gard. Entre 120 et 130 pompiers sont sur place pour lutter contre un front d'incendie qui s'étend sur 900 mètres, d'après un communiqué de la préfecture. Quelques habitants et animaux ont été évacués mais pour l'instant il n'y a aucun dégât à déplorer sur les habitations. Ce nouveau feu, relativement éloigné de celui de mardi, "progresse très vite" et est "difficile à combattre", selon le commandant Pagès. Quatre Canardair ont été engagés pour lutter contre les flammes.

À Vauvert, 10 hectares ont brûlé et le feu n'est pas maîtrisé. 80 sapeurs-pompiers sont sur place, avec 16 véhicules. Ils sont assistés de trois Canadair. Enfin, à Montignargues, 10 hectares ont brûlé et le feu n'est pas maîtrisé. 80 SP 16 véhicules 3 Canadair.