RECIT. De l'évasion en hélicoptère à l'arrestation en pyjama : comment les enquêteurs ont fini par rattraper Redoine Faïd

Depuis son évasion en hélicoptère le 1er juillet, jusqu'à son interpellation au petit matin à Creil, retour sur les trois mois dans la nature de Redoine Faïd.

La cavale a pris fin à quatre heures du matin, mercredi 3 octobre. Après 93 jours dans la nature, Redoine Faïd a finalement été arrêté à Creil (Oise), sa ville d'origine. Un important dispositif policier – une soixante de véhicules et 80 policiers des brigades de recherche et d'intervention (BRI) de Creil, Paris, Lille et Versailles, ainsi que de l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) – était déployé sur place pour interpeller l'homme le plus recherché de France. Franceinfo vous raconte les trois mois de cette traque ininterrompue.

L'évasion par les airs

Le 1er juillet est une journée de plus pour Redoine Faïd à la prison de Réau (Seine-et-Marne). L'homme de 46 ans purge sa peine de 25 ans de prison pour un braquage raté en avril 2010, qui a coûté la vie à la policière municipale Aurélie Fouquet. Il reçoit la visite au parloir d'un de ses frères, Rachid. Ce que le personnel pénitentiaire ignore, c'est que le détenu, qui avait demandé à avancer l'heure du rendez-vous en prétextant vouloir regarder un match de football, selon Le Parisien, a préparé son évasion. Au-dessus de la prison résonnent les pales d'un hélicoptère qui se pose dans la cour d'honneur. Deux hommes en noir, cagoulés, en sortent, armés de fusils d'assaut de type kalachnikov, et récupèrent Redoine Faïd.

C'est le point de départ d'une course-poursuite entre les enquêteurs de la direction centrale de la Police judiciaire (DCPJ) et le braqueur multirécidiviste. Dans la foulée de l'évasion en hélicoptère, le commando prend la fuite à bord d'une Renault Megane noire. Elle est retrouvée incendiée sur le parking du centre commercial O'Parinor, à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Le fugitif et ses compères changent ensuite de gamme, de marque et de couleur de véhicule puisqu'une Kangoo blanche, identifiée par les caméras de surveillance, leur permet de quitter le parking. La voiture est retrouvée carbonisée à Le Fay-Saint-Quentin (Oise), un département où a grandi Redoine Faïd.

Un sac retrouvé dans une forêt de l'Oise

Très vite, les enquêteurs pensent que le fugitif a l'intention de rester en région parisienne, là où il a ses attaches, son réseau. Aidé par son cercle proche, l'homme, présenté comme "un individu dangereux", s'organise pour passer sous les radars de la police. Une semaine après l'évasion, un sac appartenant au commando est retrouvé dans une forêt de Verneuil-en-Halatte (Oise), rapporte Le Parisien.

Un chasseur raconte aux policiers avoir vu "trois hommes" en train d'enterrer un sac qui comportait des armes longues, des gilets pare-balles, une pelle, une pioche, mais aussi un arsenal probablement destiné à une nouvelle attaque. Des empreintes correspondant à celle du fugitif sont retrouvées et les policiers constatent que les téléphones portables de l'entourage du braqueur, mis sur écoute, cessent subitement toute communication après cette découverte.

Une arrestation qui échoue "à quelques secondes" près

Malgré ces avancées, le mois de juillet s'écoule sans que la police ne parvienne à se rapprocher de Redoine Faïd. Il échappe même de peu aux enquêteurs, le 24. Ce jour-là, dans l'après-midi, un banal contrôle pour une infraction routière tourne à la course-poursuite. Une Laguna, dont le conducteur refuse de se soumettre au contrôle, est prise en chasse par la police. Elle percute un camion. Ses passagers prennent la fuite à pied, sauf le conducteur qui va garer la voiture dans un parking d'un centre commercial de Sarcelles (Val-d'Oise).

Les hommes se volatilisent dans la nature. "Ça s'est joué à quelques secondes", confie une source policière à l'AFP. La police découvre, grâce aux images des caméras de surveillance, que Redoine Faïd et son frère Rachid étaient à l'intérieur. Les empreintes génétiques le confirment. Dans la voiture, sont retrouvés des pains d'explosifs factices.

La police maintient la pression

Durant le mois d'août, Redoine Faïd et son clan se font discrets. Pendant ce temps, un rapport de l'Inspection générale de la justice sur l'évasion spectaculaire, rendu public le 30 juillet, met en lumière une "conjonction de failles de sécurité", selon la garde des Sceaux Nicole Belloubet. L'absence de filins anti-hélicoptères est pointée du doigt.

La traque rebondit au début du mois de septembre. Le 5 à l'aube, une cinquantaine de policiers de la PJ de Versailles et de l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) débarquent chez des proches de Redoine Faïd, principalement dans l'Oise mais aussi à Paris. Six lieux sont perquisitionnés. Une façon pour les policiers d'imposer "une pression psychologique" sur l'évadé. Ils ne procèdent à aucune interpellation mais récoltent des indices.

Fin de cavale à Creil

Selon les informations de franceinfo, le fugitif avait été récemment repéré à Creil par les forces de l'ordre, qui l'ont placé sous la surveillance de la BRI. Parallèlement, un méticuleux travail de surveillance téléphonique permet de remonter la trace du braqueur. Selon la chaîne M6, il aurait été trahi par un numéro appartenant à son frère.

Info m6 ( A. Cadorel). Selon nos informations, Redoine Faid a été trahi par le téléphone de son frère Rachid, placé sur écoutes. La PJ a pu localiser cette planque il y a quelques jours et procéder à une interpellation sans violence. @AdrienCadorel @m6info @RTLFrance — François Vignolle (@frvignolle) 3 octobre 2018

Selon BFMTV, ce numéro aurait permis de remonter à une voiture, puis à une adresse, celle d'un appartement situé dans le quartier du Moulin à Creil, appartenant à une amie du braqueur et où les policiers se sont donné rendez-vous mercredi 3 octobre. A l'aube, les forces de l'ordre, présentes en masse, enfoncent la porte et y trouvent Redoine Faïd, en pyjama, rapporte Europe 1, son frère Rachid, deux de ses neveux et la "logeuse".

Le braqueur multi-récidiviste Redoine Faïd lors de son interpellation, le 3 octobre 2018, à Creil (Oise). (EDOUARD DA COSTA / FRANCE 3)

Vers 3 heures du matin, "j'ai entendu du boucan", relate à l'AFP Alliou Diallo, un habitant du rez-de-chaussée. "J'ai vu une centaine de policiers cagoulés. J'ai compris que c'était Redoine qu'ils cherchaient. Ils sont restés jusqu'à 6h30. Le quartier a toujours été très calme. J'ai jamais pensé qu'il pouvait être là." Ailleurs en région parisienne, deux autres complices, qui ne sont pas de la famille de Redoine Faïd, sont aussi interpellés.

Ce coup de filet laisse penser que le commando qui a permis l'évasion de début juillet est arrêté. Sur place, des armes de poing, dont un pistolet mitrailleur, sont retrouvées. Le braqueur a été immédiatement placé en garde à vue dans les locaux de la PJ de Nanterre (Hauts-de-Seine). S'il a battu le record de sa précédente cavale, qui avait duré six semaines, Redoine Faïd s'apprête donc à retourner derrière les barreaux.