INFO FRANCEINFO. Evasion de Redoine Faïd : opérations de police en cours dans l'Oise et à Paris

Des opérations de police sont menées mercredi 5 septembre dans la matinée, depuis 6 heures, dans plusieurs villes de l'Oise et à Paris, dans le cadre de l'enquête sur l'évasion de Redoine Faïd de la prison de Réau (Seine-et-Marne) le 1er juillet, selon les informations de franceinfo.

Ces perquisitions sont menées sur commission rogatoire d’un juge parisien aux domiciles de plusieurs membres de la famille du braqueur multirécidiviste, notamment à Creil, dont est originaire Redoine Faïd. Il n'a pas été précisé, à ce stade, si les services de police judiciaire ont procédé à des interpellations ou des saisies.

Selon les informations de franceinfo, ces opérations ne visent pas à interpeller directement Redoine Faïd ou son frère Rachid Faïd, qui font tous deux l’objet d’un mandat d’arrêt, mais à effectuer des perquisitions utiles à l’enquête parmi les nombreux membres de la famille du braqueur. Plus d’une cinquantaine de policiers sont engagés dans cette opération menée par la Direction Régionale de la Police Judiciaire de Versailles. Les policiers disposent de plus de 150 scellés (des éléments matériels, des prélèvements) pour faire avancer l’enquête.

Des traces d'ADN retrouvées dans une voiture

La dernière piste de Redoine Faïd remonte au 24 juillet, dans le Val-d’Oise, où des traces ADN du braqueur ont été retrouvées dans une voiture garée sur le parking du centre commercial Auchan de Sarcelles. Les gendarmes avaient repéré la Renault Laguna aux abords d’une station-service, vers la commune de Piscop, après que les deux occupants ont refusé de se soumettre à un contrôle et sont parvenus à prendre la fuite. À bord, les enquêteurs ont également retrouvé de fausses plaques d’immatriculation et des faux pains d’explosifs. Les analyses des bandes de vidéosurveillance du parking et celles des traces ADN retrouvées à bord de la voiture ont également permis d’identifier Rachid Faïd, frère du malfaiteur en fuite.

Introuvable depuis son évasion

Agé de 60 ans, Rachid Faïd est introuvable depuis le jour de l’évasion. Les enquêteurs ont la conviction que cet homme faisait partie du commando qui a aidé Redoine Faïd à s'enfuir par hélicoptère de la prison de Réau. Dans cette affaire, un seul suspect a pour l’instant été placé en garde à vue avant d’être remis en liberté sans charge. Il s’agit de Brahim Faïd, un autre frère du fugitif. Il était venu le voir au parloir au moment de son évasion. Les policiers disposent de plus de 150 scellés (des éléments matériels, des prélèvements) pour faire avancer l’enquête. Détenu particulièrement surveillé, Redoine Faïd purgeait une peine de 25 ans pour sa participation en 2010 à un braquage raté qui a coûté la vie à la policière municipale Aurélie Fouquet.

Redoine Faïd s'était déjà échappé de la prison de Lille-Sequedin en 2013, en prenant quatre surveillants en otage et en faisant sauter les portes de la prison à l'explosif, avant d'être repris, six semaines plus tard. Le braqueur était incarcéré à Réau depuis huit mois. Son transfert vers un autre établissement pénitentiaire était à l’étude en raison d'une "menace sérieuse de passage à l'acte".