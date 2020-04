Drôme : ce que l'on sait de l'attaque au couteau qui a fait au moins deux morts à Romans-sur-Isère

Selon le ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé samedi après-midi, il appartient au parquet national antiterroriste de s'exprimer sur la qualification "terroriste ou pas" de l'attaque.

"Toute la lumière sera faite sur cet acte odieux qui vient endeuiller notre pays déjà durement éprouvé ces dernières semaines." Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, a réagi, samedi 4 avril, à l'attaque meurtrière survenue le matin même dans le centre-ville de Romans-sur-Isère (Drôme), en pleine période de confinement. Voici les premiers éléments dont on dispose.

Le déroulé de l'attaque

Selon le récit de France Bleu Drôme Ardèche, l'assaillant est entré, en milieu de matinée, dans un bureau de tabac, où il a poignardé trois personnes : le couple de gérants, ainsi qu'un client. Il a ensuite abandonné son couteau.

Reprenant son chemin dans le centre-ville, l'homme est entré dans une boucherie. "Il est passé par-dessus le comptoir, a pris un couteau et a poignardé une autre personne dans le magasin, un client", affirme à France 3 Auvergne-Rhône Alpes le propriétaire de la boucherie, absent lors de l'attaque. "Ma femme m'a appelé en pleurant", précise-t-il.

Une fois ressorti, le tueur a blessé un passant devant un supermarché, puis s'en est pris à un homme qui ouvrait ses volets, toujours selon le récit de France Bleu Drôme Ardèche.

Survenue 15 minutes environ après le début des faits, l'arrestation s'est faite sans résistance, à proximité d'une boulangerie où des passants s'étaient réfugiés. Au moment où il a été interpellé, l'homme était agenouillé sur le sol et psalmodiait une prière en arabe, selon une source policière jointe par franceinfo. Toujours selon cette source, les policiers ont saisi un couteau. Des témoins affirment avoir entendu le suspect crier "Allah akbar".

Le bilan

L'auteur des faits a attaqué au moins sept personnes, dont deux sont mortes : le client qui se trouvait dans la boucherie et l'homme qui ouvrait ses volets, égorgé devant sa femme et son fils, selon France Bleu. Deux personnes se trouvaient entre la vie et la mort, samedi après-midi, dont une qui a été touchée dans le bureau de tabac. Trois autres blessés ont été hospitalisés et le bilan risque encore d'évoluer, précise France Bleu Drôme Ardèche.

De son côté, la maire de la commune a fait état, en milieu d'après-midi, sur Twitter, de deux morts et de cinq blessés "en urgence absolue". "Une cellule psychologique a été mise en place au centre hospitalier de Romans pour les familles des victimes uniquement", a-t-elle précisé. Les pompiers ont aussi pris en charge plusieurs personnes en état de choc.

Le profil et les motivations de l'assaillant

Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect est un Soudanais de 33 ans. La députée Les Républicains de la Drôme Emmanuelle Anthoine affirme, sur franceinfo, que l'Ofpra lui avait accordé le statut de réfugié.

"On ignore pour l'heure les raisons de son geste", écrit la maire de la commune. Il était inconnu des services de police et n'avait pas d'antécédents judiciaires, selon une source policière. Samedi après-midi, une deuxième personne a été interpellée et le domicile de l'assaillant a été perquisitionné, a appris franceinfo de source policière.

Le caractère "terroriste ou pas" de l'attaque

Arrivé sur place, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a évoqué le "parcours terroriste" de l'assaillant dans le centre-ville. Il a toutefois rapidement souligné qu'il appartenait au procureur national antiterroriste – et à "lui seul" – de s'exprimer sur la qualification "terroriste ou pas" de l'attaque.

Après cette intervention, l’entourage du ministre de l’Intérieur a souligné à franceinfo que "la qualification terroriste n’est pas établie à ce stade. Il convient au parquet d’apprécier le cadre de cette attaque meurtrière".

A ce stade, la police judiciaire de Lyon mène l'enquête mais le parquet national antiterroriste "est en évaluation actuellement" pour savoir s'il se saisit du dossier. "Tous les ingrédients d'un acte terroriste sont pour nous réunis", avance David Olivier Reverdy, secrétaire national adjoint d'Alliance police nationale, selon lequel l'homme aurait demandé aux policiers qui l'ont interpellé qu'on "le tue".