Procès de Nordahl Lelandais : la réclusion criminelle à perpétuité requise contre un "grand criminel, grand prédateur"

C'est la peine maximale encourue. L'avocat général Jacques Dallest a requis, jeudi 17 février, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, contre Nordahl Lelandais. Il est jugé par les assises de l'Isère pour avoir enlevé et tué Maëlys de Araujo, 8 ans, en août 2017, ainsi que pour des agressions sexuelles contre deux petites-cousines de 4 et 6 ans, au cours du même été. "Je vous demanderai donc de déclarer Nordahl Lelandais grand criminel, grand prédateur, coupable des faits reprochés", a réclamé Jacques Dallest. Il a également qualifié Nordahl Lelandais de "menteur permanent" et "manipulateur".

Au cours de son réquisitoire qui a duré près de deux heures, l'avocat général est revenu sur les motivations de Nordahl Lelandais lorsqu'il a enlevé la fillette. "Evidemment le mobile est sexuel", a-t-il lancé, ajoutant avoir "la conviction qu'un geste sexuel a été imposé à Maëlys, attouchements ou pénétration". Mais il a rappelé que Nordahl Lelandais n'était pas jugé pour viol dans cette affaire faute d'"élément matériel", car le corps de la fillette avait été retrouvé dans un état trop dégradé, six mois après sa disparition. Finalement, il "reste toujours des interrogations" sur les circonstances de la mort de Maëlys, au terme de ces trois semaines de procès, qui se résument à "des aveux et des mystères".