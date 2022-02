DIRECT. Meurtre de Maëlys : suivez les réquisitions au procès de Nordahl Lelandais

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LELANDAIS

• La France et ses partenaires occidentaux ont annoncé un "retrait coordonné du territoire malien" des forces Barkhane et Takuba. Emmanuel Macron doit commenter ce départ dans les minutes qui viennent, dans une conférence de presse à suivre dans notre direct.



• La Russie a-t-elle retiré des troupes à la frontière ? "Nous savons maintenant que c'est faux", a avancé un haut responsable de la Maison Blanche, accusant Moscou d'avoir "augmenté sa présence" militaire "ces derniers jours", y compris hier.



• Il a fini par sauter le pas. L'eurodéputé Nicolas Bay, fraîchement suspendu par le Rassemblement national, a annoncé son ralliement à Eric Zemmour. Il reproche à Marine Le Pen de "multiples revirements et reculades" et son "refus de toute forme de débat interne".



• A la veille du verdict dans le procès de Nordahl Lelandais, place aujourd'hui au réquisitoire et aux plaidoiries de la défense. L'ancien maître-chien de 38 ans encourt la réclusion criminelle à perpétuité, notamment pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys De Araujo en 2017.

