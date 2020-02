Nordahl Lelandais mis en examen pour agression sexuelle sur une de ses cousines

Les faits dénoncés par l'adolescente remontent à mars 2017.

Nordahl Lelandais a été mis en examen jeudi 27 février pour agression sexuelle sur une de ses cousines, adolescente au moment des faits, a appris franceinfo de source proche du dossier. Les faits dénoncés par l'adolescente remontent à mars 2017, alors qu'elle avait 14 ans.

Nordahl Lelandais a été présenté à un juge d'instruction de Charleville-Mézières (Ardennes), après avoir été extrait de sa cellule de la prison de Saint-Quentin-Fallavier (Isère), mercredi en milieu de matinée.

Plusieurs autres mises en examen

L'ancien maître-chien âgé de 37 ans reste en outre mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys (fin août 2017 en Isère) et des agressions sexuelles commises sur deux petites cousines quelques semaines auparavant, âgées de quatre et six ans au moment des faits.

Il est également mis en examen pour assassinat dans l'affaire Arthur Noyer. Le parquet de Chambéry a requis mi-février son renvoi devant les assises pour meurtre et non plus assassinat. Si le magistrat instructeur suit le réquisitoire définitif du parquet en renvoyant Nordahl Lelandais pour meurtre devant la cour d'assises de la Savoie, alors la peine maximale encourue passera de la réclusion criminelle à perpétuité à trente ans de réclusion.