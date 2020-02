VIDEO. Nordahl Lelandais : les accusations de ses proches

C'est un témoignage inédit. Celui des cousins les plus proches de Nordahl Lelandais. Deux couples qui sont passés d'un lien très fort avec lui à la découverte de l'autre visage présumé de l'homme de 34 ans, lui qui est accusé d'être un prédateur et qui s'en serait même pris à leurs propres filles. "Ça met un coup de massue, on est tellement trahis, je me suis senti tellement mal", confie anonymement l'une des personnes concernées.

"C'était forcément une erreur"

La petite Maëlys disparait pendant un mariage le 27 août 2017. Une semaine plus tard, Nordahl Lelandais est mis en examen, mais clame son innocence. À ce moment-là, ses proches font bloc autour de lui. "Ce n'était pas possible du tout, c'était forcément une erreur", témoigne l'un de ses proches. Ils étaient loin de se douter que quelques jours avant le meurtre de Maëlys, leurs propres filles auraient elles aussi été victimes de leur cousin. En juin 2018, les enquêteurs retrouvent les vidéos de ces agressions sexuelles sur du matériel informatique.

