Affaire Jubillar : l'enquête relancée par un échange téléphonique entre un détenu et sa mère ?

Une discussion d'un détenu avec sa mère à propos de l'affaire Jubillar, le 22 novembre dernier à la prison de Lannemezan (Hautes-Pyrénées), intéresse les enquêteurs. Le parquet général va demander la réouverture de l'instruction.

Un dossier sans corps, sans scène de crime et sans aveux. Pourtant, l'affaire criminelle et médiatique en cours connaît encore des rebondissements. La disparition de Delphine Jubillar, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 dans le Tarn, n'est toujours pas résolue. Son mari, Cédric Jubillar, est en détention provisoire depuis le 18 juin 2021. Principal suspect dans cette affaire, il clame toujours son innocence. Son procès est prévu à la fin de l'année 2024.



Des mots pris au sérieux par le parquet

Un élément vient relancer l'affaire : un échange téléphonique entre un détenu et sa mère, le 22 novembre 2023, à la prison de Lannemezan (Hautes-Pyrénées). La mère indique que les juges d'instruction vont renvoyer Cédric Jubillar devant une Cour d'assises. "Mais il n'y a pas de preuves. Et Sofiane, Sébastien et Mathieu, ils ne les connaissent pas", répond le détenu. "Ah ! S'ils savaient", s'exclame la mère. Ces mots ont été pris au sérieux par le parquet général, qui va demander la réouverture de l'instruction et ordonner une nouvelle enquête.