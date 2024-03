Accident mortel du TGV Est : le procès s'ouvre lundi, plus de huit ans après le déraillement

J. Poissonnier, C. Apiou, C. Alphonse

Le 14 novembre 2015, un TGV d'essai a déraillé près de Strasbourg, dans le Bas-Rhin, faisant 11 morts et 42 blessés. Plus de huit ans après le drame, le procès s'ouvre lundi 4 mars et doit durer jusqu'au 16 mai.

Des images ont été tournées trois jours avant l'accident. Dans une motrice du TGV Est, lancé à plus de 350 km/h, six employés réalisaient des essais de freinage. Ce même train a déraillé le 14 novembre 2015, près de Strasbourg (Bas-Rhin), faisant 11 morts et 42 blessés. Il s'agit du plus grave accident de TGV en France. Une vitesse excessive, 265 km/h au lieu des 176 km/h préconisés, et un freinage tardif sont à l'origine du déraillement.



"J'attends la vérité, la justice"

Des cheminots, des invités et des familles avec des mineurs se trouvaient à bord de ce TGV d'essai. Pour les familles des victimes, le procès, qui s'ouvre lundi 4 mars, doit répondre à des questions laissées en suspens depuis plusieurs années. "J'attends la vérité, la justice. Il y a eu beaucoup d'erreurs", confie une femme de victime. La SNCF et deux de ses filiales, ainsi qu'un cadre, un pilote et le conducteur principal seront jugés pour blessures et homicides involontaires. Le procès doit durer jusqu'au 16 mai.