Santé : plus d'un milliard de personnes sont obèses dans le monde

Plus d'un milliard de personnes sont désormais obèses dans le monde, soit une sur huit. En seulement 32 ans, le taux d'obésité a doublé chez les adultes, et même quadruplé chez les enfants et les adolescents, selon une étude internationale.

L'obésité vient de dépasser un seuil alarmant. Plus d'un milliard de personnes sont désormais obèses dans le monde, soit une sur huit. D'après une étude internationale, en seulement 32 ans, le taux d'obésité a doublé chez les adultes. Il a même quadruplé chez les enfants et les adolescents. La maladie touche surtout les femmes. En 2022, 504 millions d'entre elles étaient obèses, contre 374 millions d'hommes. Mais c'est chez ces derniers que la tendance progresse le plus vite. Les hommes sont trois fois plus obèses qu'en 1990.

L'obésité a reculé en France Cette évolution s'explique notamment par un changement dans les habitudes de consommation. Les produits frais et locaux se voient petit à petit remplacés par de la nourriture transformée et venue de l'étranger. La France fait toutefois figure de bonne élève. L'obésité y a légèrement reculé ces 30 dernières années.

