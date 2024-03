Guerre entre Israël et le Hamas : les enfants, premières victimes du conflit à Gaza

Selon l'OMS, un enfant de moins de 2 ans sur six souffre de malnutrition aiguë dans la bande de Gaza. Les hôpitaux semblent démunis.

Les médecins s'étaient presque habitués aux coupures d'électricité dans les hôpitaux de Gaza. Ils doivent désormais faire face à la famine des nourrissons. Dans une unité pédiatrique de l'hôpital Kamal Adwan, quatre bébés sont morts dans la semaine, et plusieurs autres sont en soins intensifs. "Mon neveu souffre de déshydratation sévère par manque de lait. Sa mère l'allaite, mais elle-même n'a pas de quoi manger", confie Rabab Hamoudah, dimanche 3 mars.



Les enfants risquent des infections et des maladies du sang

Hormis des perfusions de solution saline ou de glucose, qui manquent aussi, l'hôpital semble démuni, et les mères encore davantage. La famine frappe aussi les enfants plus âgés. La malnutrition entraîne des complications médicales parfois tragiques, de plus en plus constatées par les médecins. "Un enfant est supposé manger trois repas par jour. Quand il n'en a qu'un seul, il est sûr de déclencher des infections, même des maladies du sang", explique le Dr. Imad Dardonah, pédiatre à l'hôpital Kamal Adwan. L'OMS estime qu'un enfant de moins de 2 ans sur six souffre de malnutrition aiguë dans la bande de Gaza.