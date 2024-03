Santé : le taux d'obésité chez les enfants et les adolescents a quadruplé en 30 ans, selon l'OMS

L'obésité touche désormais plus d'un milliard de personnes dans le monde, enfants et adolescents compris, selon une estimation publiée vendredi. Un fléau qui ne concerne pas uniquement les pays riches.

Plus d’un milliard de personnes dans le monde sont touchées par l’obésité, alerte l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cela fait un habitant de la planète sur huit. L’Organisation mondiale de la santé n’avait pas imaginé le franchissement de ce seuil avant 2030, mais les derniers chiffres publiés vendredi 1er mars, dans la revue médicale The Lancet, portant sur 190 pays, montrent que l'obésité progresse plus vite que prévu, notamment dans les pays à faibles revenus.

Globalement chez les adultes, les taux d'obésité ont doublé en l’espace de 30 ans. Fait encore plus inquiétant, durant cette période, l'obésité a été multipliée par quatre chez les enfants et adolescents. "Nous avions tendance à considérer l'obésité comme un problème de riches, indiquent les experts, mais nous voyons désormais que c'est un problème mondial."





L’OMS considère cette croissance de l’obésité comme une forme de malnutrition en progression. Souvent, la malnutrition, est associée au "sous poids" au manque de nourriture. Cette étude montre aussi effectivement qu'en Érythrée ou en Éthiopie, par exemple, un adulte sur cinq continue de souffrir d’insuffisance pondérale. Mais globalement, la proportion d'adultes souffrant de dénutrition et de maigreur excessive, dans le monde a diminué de plus de moitié en l’espace de 30 ans. Désormais dans la plupart des pays du monde, il y a davantage de personnes en surpoids qu’en sous poids.

Cette situation s'accompagne d'une augmentation de la mortalité due à d'autres pathologies, comme des maladies cardio-vasculaires, du diabète et certains cancers. Pour lutter efficacement contre ces deux formes de malnutrition, insiste l'OMS, il est urgent d’améliorer l'accès à des d’aliments abordables, sains et nutritifs pour tout le monde, d'autant que le changement climatique, et les guerres augmentent les risques alimentaires.

Pas de solution miracle

Sur ce problème d'obésité, la France se classe parmi les 50 pays du monde dont les pourcentages sont les plus bas. Chez nous, 17% des adultes sont obèses et 4% des enfants et adolescents également. Cette maladie chronique qui pèse sur l’espérance de vie doit être mieux prise en charge par la prévention et les habitudes de vie, a indiqué cette semaine la Haute autorité de santé. ll n’y a malheureusement pas de solution miracle, rappelle la HAS. La chirurgie de l’obésité ne doit se faire qu’en dernier recours.