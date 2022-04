Résultats présidentielle 2022 : quels scores les candidats font-ils dans leurs fiefs au premier tour ?

Les candidats ont-ils été plébiscités sur leurs terres ? Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont-ils écrasé la concurrence au Touquet-Paris-Plage et à Hénin-Beaumont ? Jean-Luc Mélenchon a-t-il triomphé à Marseille ? Anne Hidalgo a-t-elle sauvé les meubles à Paris ? Franceinfo fait le tour des résultats dans les fiefs des participants au premier tour l'élection présidentielle, dimanche 10 avril.

Sans surprise, les électeurs des villes où les deux finalistes sont domiciliés ont voté en majorité pour leur champion. A Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), Marine Le Pen a rassemblé 51,32% des suffrages, tandis que de l'autre côté du département, au Touquet-Paris Plage, fief de la famille de Brigitte Macron, Emmanuel Macron a totalisé 55,78% des suffrages. A Hénin-Beaumont, Jean-Luc Mélenchon arrive deuxième (17,23%), devant le chef de l'Etat sortant (16,77%). Au Touquet, le podium est complété par Eric Zemmour (11,59%) et Valérie Pécresse (11,3%) devant Marine Le Pen (10,67%). Dans sa ville natale d'Amiens, le président-candidat est deuxième (29,95%), derrière Jean-Luc Mélenchon (31,45%), mais devant Marine Le Pen (18,05%).

Jean Lassalle, champion dans son village

Jean Lassalle réussit le meilleur score des candidats dans sa localité. Dans la petite commune de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques), dont il a été maire pendant quarante ans, une large majorité des 132 électeurs (65,49%) a voté pour le candidats du parti Résistons ! Sur ses terres, il devance Emmanuel Macron (11,5%) et Jean-Luc Mélenchon (7,96%).

A Marseille, dont il est député, Jean-Luc Mélenchon arrive lui aussi largement de tête. Le champion de La France insoumise rassemble 31,12% des voix, devant Emmanuel Macron (22,62%) et Marine Le Pen (20,89%).

A Saint-Amand-les-Eaux (Nord), où Fabien Roussel est conseiller municipal de 2014, le candidat communiste se hisse à la deuxième place du scrutin, avec 20,72% des voix, juste devant Emmanuel Macron (20,59%). C'est toutefois Marine Le Pen qui l'emporte dans la cité thermale nordiste, comme en 2017, avec 28,27% des voix.

Anne Hidalgo, septième à Paris

La candidate des Républicains Valérie Pécresse n'a pas su convaincre à Vélizy-Villacoublay (Yvelines) où elle est conseillère municipale depuis 2020. Elle n'arrive que quatrième (11,29%), loin derrière Emmanuel Macron (32,17%), Jean-Luc Mélenchon (21,3%) et Marine Le Pen (14,5%). A Yerres (Essonne), ville qu'il a dirigée pendant plus de 20 ans, Nicolas Dupont-Aignan a certes obtenu 10,81% des voix, soit 8 points de plus que son score national, mais Emmanuel Macron (27,58%) l'emporte, devant Jean-Luc Mélenchon (21,6%) et Marine Le Pen (15,66%).

La maire de Paris, Anne Hidalgo arrive en septième position dans sa ville, avec un score historiquement bas pour un candidat socialiste dans la capitale : 2,17%. Emmanuel Macron est en tête (35,33%), suivi de Jean-Luc Mélenchon (30,09%), Eric Zemmour (8,16%) et Yannick Jadot (7,61%). La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse (6,59%), et Marine Le Pen (5,54%) devancent toutes les deux Anne Hidalgo.

A Pantin (Seine-Saint-Denis), où Nathalie Arthaud a conduit la liste Lutte ouvrière aux municipales en 2020, elle figure en 10e position sur 12 candidats, ne parvenant à rassembler que 0,96% des suffrages exprimés. C'est Jean-Luc Mélenchon qui l'emporte dans la commune du nord-est parisien, avec 53,83% des voix, très loin devant Emmanuel Macron (18,66%) et Marine Le Pen (6,74%). A Bordeaux, où il est conseiller municipal, Philippe Poutou termine avant-dernier. Le candidat trotskiste obtient 0,26% des voix. Dans la cité girondine, Emmanuel Macron l'emporte (33,51%), devant Jean-Luc Mélenchon (29,06%).