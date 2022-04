Résultats présidentielle 2022 : Marine Le Pen qualifiée pour le second tour avec 23,6% des suffrages, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria

La candidate du Rassemblement national, qui s'est érigée en "candidate du pouvoir d'achat", affrontera Emmanuel Macron au second tour, comme en 2017.

En totalisant 23,6% des suffrages, selon une estimation Ipsos-Sopra Steria pourpour France Télévisions, Radio France, France24/RFI/MCD, Public Sénat/LCP Assemblée Nationale et Le Parisien-Aujourd’hui en France, la candidate du Rassemblement national se qualifie pour le second tour de l'élection présidentielle. Comme en 2017, elle affrontera Emmanuel Macron (28,1%) dans un duel qui s'annonce beaucoup plus serré.

Bousculée au début de la campagne par Eric Zemmour et les défections de cadres du RN au profit de l'ancien éditorialiste d'extrême droite, la finaliste du scrutin présidentiel de 2017 a su conserver sa base électorale et déployer sa stratégie de dédiabolisation.

En soignant son image, Marine Le Pen a su rassembler plus largement et s'imposer comme la seule adversaire d'Emmanuel Macron.

