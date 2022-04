Résultats présidentielle 2022 : Fabien Roussel recueille 2,6% des voix au premier tour, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria

Le Parti communiste français n'avait plus présenté de candidat à l'Elysée depuis 2007.

Il ne termine qu'à la 8e place, avec 2,6% des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle, dimanche 10 avril, selon une estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France24/RFI/MCD, Public Sénat/LCP Assemblée Nationale et Le Parisien-Aujourd'hui en France. Mais peu importe, Fabien Roussel a réussi sa présidentielle. Le candidat communiste est parvenu à remettre sur le devant de la scène un parti vieux de cent ans qui avait quasiment disparu des radars médiatiques. Car pour la première fois depuis 2007, le PCF présentait un candidat à l'élection suprême. En 2012 et 2017, le parti de Georges Marchais avait fait le choix de se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon, sous la bannière du Front de gauche.

>> Résultats, réactions, vidéos... Suivez dans notre direct la soirée du premier tour de l'élection présidentielle

Une campagne efficace... mais marquée par une affaire

En présentant une candidature autonome, le PCF a pris le risque d'ajouter une énième candidature à gauche sans parvenir à se démarquer. Mais le candidat du "défi des jours heureux" – son slogan de campagne – a su imposer sa voix et sa singularité. Il a notamment surfé habilement sur un buzz qu'il avait lui-même lancé en déclarant, en janvier sur France 3, qu'"un bon vin, une bonne viande et un bon fromage, c'est la gastronomie française". Une partie de la gauche n'avait guère goûté ce ton franchouillard et avait attaqué Fabien Roussel après cette sortie, au point d'en faire le candidat de gauche préféré de la droite.

>> Election présidentielle 2022 : retrouvez tous les résultats du 1er tour en temps réel

Face aux turpitudes de son camp, l'ancien journaliste a d'ailleurs affiché sa joie de vivre auprès de franceinfo : "Ils ont des boulets aux pieds, moi j'y vais léger comme l'air ! J'y vais parce que j'y crois, parce que j'ai envie. Eux, on a l'impression qu'ils ne sont pas heureux. Ils s'autoplombent."

Un (gros) couac a cependant marqué sa campagne : le Parquet national financier (PNF) a ouvert, mi-mars, une enquête préliminaire pour "détournement de fonds publics" et "recel" de ce délit à l'encontre de Fabien Roussel. Le candidat est soupçonné d'avoir occupé un emploi fictif, comme l'avait révélé Mediapart au mois de février.