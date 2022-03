DIRECT. Présidentielle 2022 : posez vos questions au politologue Bruno Cautrès sur la candidature et le bilan d'Emmanuel Macron

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Depuis que les deux élections sont consécutives, on a toujours vu un effet de la présidentielle sur les législatives. L'idée qu'il ne dispose pas d'une majorité me semble peu probable. Peut-être n'aurait-il pas une majorité absolue, mais pas de là à aboutir à une cohabitation. Imaginons par exemple que Valérie Pécresse ne se qualifie pas au second tour : il serait compliqué pour son camp de se remobiliser pour les législatives. Seul le curseur entre majorité absolue et majorité relative pourrait être un sujet, mais aucun signe ne montre pour l'instant qu'une autre force serait assez forte pour le priver de la majorité s'il est réélu.

: Bonjour, vu le contexte, Emmanuel Macron risque d'être réélu mais risque-t-il d'avoir moins de députés et donc d'être forcé à une cohabitation qui ne lui permettrait pas d'appliquer son programme électoral ?

: Il y a eu plusieurs moments de ce point de vue. En 2019, aux élections européennes, un électorat de centre-droit, y compris l'électorat catholique âgé par exemple, s'était tourné vers LREM. Puis quand la droite a commencé à se remettre en ordre de bataille, certains de ses électeurs sont revenus, notamment vers Valérie Pécresse quand elle a gagné la primaire. Et des électeurs de centre-gauche sont en partie revenus vers Emmanuel Macron, face à des candidatures de gauche qui ne les ont pas trop convaincues. Aujourd'hui, il retrouve en partie son socle de 2017.

: L'électorat d'Emmanuel Macron a-t-il changé par rapport à 2017 ? La "majorité", 29%, a-t-elle changé de profil ?

: C'est certain que c'est l'un des risques les plus importants du contexte dramatique que nous vivons : qu'au lendemain de l'élection, si Emmanuel Macron est réélu, il présente des réformes qui n'auraient pas été complètement posées sur la table et débattues pendant la campagne, et que l'on retrouve un conflit d'interprétation sur le sens du mandat qui lui aurait été donné. Ce serait prendre un gros risque que de ne pas mettre sur la table les éléments programmatiques qu'il veut mettre en œuvre, et que les électeurs aient le sentiment de les découvrir après l'élection.

: En 2017, Emmanuel Macron avait déjà été élu davantage sur son image que sur son programme (qu’il a livré très tardivement). Cette année, il semble faire pareil. Cela ne pose-t-il pas un problème démocratique risquant de se terminer de nouveau par une crise sociale majeure comme avec les "gilets jaunes" ?

: Avant même le déclenchement de la guerre, on se demandait comment il endosserait trois costumes ; président de la République, président de Conseil de l'UE et candidat. La guerre en Ukraine ajoute à celà et on voit bien que c'est sa gestion qui va principalement occuper Emmanuel Macron, qui est le porte-voix officiel de la politique de l'UE. Cela ne veut pas dire qu'il peut arriver les mains dans les poches, sans avoir proposé des choses plus précises que dans sa déclaration de candidature, hier, qui dégage des grandes lignes mais qui reste floue.

: Bonjour monsieur. Avec la guerre en Ukraine, est-ce qu'Emmanuel Macron aura le temps de faire campagne ? Et si oui, comment fera-t-il ?

: En début de mandat, nous avons quand même assisté à quelque chose de spectaculaire : une bien meilleure parité à l'Assemblée nationale, même si on n'aboutissait pas à une parité parfaite. Emmanuel Macron, pendant sa campagne, avait effectivement dit que ce serait une "grande cause". Les associations féministes ont un bilan très mitigé, notamment sur le budget qui leur a été accordé. C'est sans doute un des points où un progrès a été fait mais où beaucoup de personnes qui défendent l'égalité homme-femme sont restées sur leur faim.

: Considérez-vous que la grande cause du quinquennat, l'égalité femmes-hommes, a été bien défendue par Emmanuel Macron ?

: Il y a des éléments symboliques qui ont permis, dans certaines franges de l'électorat, que cette idée du "président des riches" puisse prendre : la suppression de l'ISF en particulier. Cet impôt a souvent été retiré, rétabli, et il a toujours été retiré par des gouvernements de droite. Il y a aussi eu certaines petites phrases – "traverser la rue", "les gens qui sont tout et ceux qui ne sont rien" – qui ont construit une image d'un Emmanuel Macron hors sol.



Est-ce qu'on peut dire qu'il a été un président des riches ? Il a pris des mesures qui ont bénéficié aux grandes fortunes, mais on ne peut pas dire que sa politique soit allée uniquement dans ce sens.

: Est-ce qu'Emmanuel Macron a été "le président des riches" ?

: Lorsqu'on demande aux Français de situer Emmanuel Macron sur une échelle qui va de la gauche à la droite, ils le situent au centre-droit. On voit que plus les électeurs se positionnent à gauche, plus ils le voient à droite, et inversement. Mais dans l'exercice du pouvoir, on a beaucoup dit qu'il avait privilégié des politiques économiques de centre-droit. Il a tenté de préserver un équilibre, avec le plan de lutte contre la pauvreté, le reste à charge zéro, mais il n'est pas arrivé à persuader l'électorat qu'il avait réussi cet équilibre.

: Au vu de ce bilan, est-il possible d'établir une définition du macronisme ? Finalement, Emmanuel Macron est-il et de droite et de gauche, comme il le revendiquait en 2017 ?

: Je dirais qu'Emmanuel Macron a su profiter des contextes de crise pour introduire certaines des innovations qu'il souhaitait : le grand débat national après les gilets jaunes, la Convention citoyenne pour le climat face à la crise climatique... Mais c'est vrai qu'il n'a pas été totalement au bout dans la prise en compte de leurs propositions. Il y a davantage de transparence qu'avant, mais on est loin de ce pilier du programme d'Emmanuel Macron qui était de restaurer la confiance dans la vie politique.

: Est-ce que Macron a pu réaliser la grande réforme de la vie publique qu'il voulait réaliser ?

: Il est indéniable que le mandat d'Emmanuel Macron est sans doute celui qui a été marqué le plus longtemps par les crises les plus profondes. Il n'aura passé que 18 mois en dehors des crises, jusqu'à l'automne 2018. Il est alors devenu le président de toutes les crises, les gilets jaunes, le Covid, l'Ukraine... Le bilan doit être observé à la lumière de ces crises : quand Emmanuel Macron renonce à sa promesse de 120 000 postes supprimés dans la fonction publique, c'est après la crise des gilets jaunes, quand il voit que les Français ont exprimé un besoin de services publics.



Mais c'est vrai que tous les présidents ont leurs crises : François Hollande a eu les attentats, Nicolas Sarkozy la crise de 2008. Nos candidats ne nous expliquent sans doutes pas assez ce qu'ils feraient de leurs propositions en période de crise.

: Bonjour. On ne semble noter que ce que M. Macron avait promis de faire et n'a pas fait. Tient-on compte des diverses crises qui ont traversé ce quinquennat ? La pandémie a empêche la réforme des retraites qui était sur la table. Pense-t-on à toutes les aides qui ont permis au pays de tenir ?

: Je dirais qu'il faut toujours partir de l'idée que les présidents ne tiennent jamais l'intégralité de leurs promesses, il est impossible de le faire. Il me semble d'Emmanuel Macron est plutôt dans un bon score avec 46% de promesses tenues.



Le problème n'est pas tant le pourcentage que la distribution dans le temps des promesses tenues dans le mandat : au début de celui de François Hollande, il a mis en œuvre certaines de ses promesses et c'est ensuite que ça s'est étiolé. Et sur le domaine dans lequel les promesses sont tenues : chaque président a deux ou trois domaines sur lesquels il veut incarner en particulier sa présidence. Dans le domaine économique, beaucoup de promesses d'Emmanuel Macron ont été tenues, mais on sait que la réforme du systéme démocratique français est un des points faibles du bilan.

: Super travail d'analyse du bilan de Macron ! Je vous trouve un peu durs sur des promesses comptées en rouge quand elles sont amorcées ou partiellement tenues ( ex les places de prison )

: Bonjour France Info. Merci pour cette infographie. Cela aurait été intéressant d'avoir la comparaison avec les précédents gouvernements et présidents. Qu'en pensez-vous ?

: Bonjour à tous ! Nous recevons dans ce direct le politologue du CNRS et de Sciences Po, Bruno Cautrès. Il a aidé franceinfo à analyser 100 promesses phares d'Emmanuel Macron en 2017. Il est avec nous pour un peu moins d'une heure, pour un chat sur le bilan du président sortant et la campagne qui s'annonce. Posez-lui vos questions, il y répondra en direct !

