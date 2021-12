Les sondages sont le produit de calculs de probabilités. Ils ne débouchent pas sur des chiffres certifiés à 100%, mais plutôt sur des fourchettes de valeur auxquelles il est possible de se fier, selon un certain degré de certitude. Ce niveau est généralement fixé à 95%.

L'étendue d'une marge d'erreur est liée à la taille de l'échantillon interrogé. Plus le nombre de personnes sondées est important, plus la marge d'erreur est réduite. À l'inverse, moins le panel est large, plus la marge est grande. Tout l'enjeu consiste dès lors à connaître la taille de l'échantillon. Or, les chiffres mis en avant par les instituts de sondage sont souvent trompeurs. Les sondeurs ont pour habitude d'afficher les effectifs des personnes interrogées. Dans les enquêtes réalisées sur la présidentielle, ce nombre varie de 500 personnes questionnées jusqu'à plus de 15 000. Pour la moitié des sondages, les panels comprennent entre 1 000 et 1 500 personnes.

Mais en réalité les scores publiés par les instituts de sondages ne sont pas basés sur ces effectifs. Ils ont été calculés à partir d'échantillons encore plus restreints. Tout d'abord, les sondeurs soustraient les personnes qui n'ont pas souhaité s'exprimer. Selon les cas, leur proportion peut varier de plus de 10 à plus de 20%. Par ailleurs, certains instituts font également le choix de ne retenir que les personnes qui se déclarent certaines d'aller voter. Ce qui a également pour conséquence de réduire la taille des échantillons.

Au final, dans plus des deux tiers des sondages, les effectifs réels à partir desquels les intentions de vote sont calculées ne comptent qu'entre 500 et 1000 personnes. C'est à partir de ces échantillons réajustés que les marges d'erreurs représentées sur nos infographies ont été calculées.