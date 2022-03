On a vérifié 100 promesses phares du programme d’Emmanuel Macron en 2017. Combien en a-t-il tenues ?

Outre-mer

Porter à 200 000 le nombre de billets aidés pour les habitants de l’outre-mer

Promesse non tenue

Ce que disait le programme :

Nous reconstruirons une politique de mobilité plus juste et porterons à 200 000 le nombre de billets aidés chaque année pour la mobilité des ultra-marins en France et dans leur environnement régional.

Ce qu’il s’est passé :

Seuls 19 994 résidents d'outre-mer ont bénéficié d'un bon de voyage en 2019, dernière année pour laquelle les chiffres sont communiqués par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (Ladom). Ce dispositif a coûté 4,9 millions d'euros cette année-là. Ce bon de réduction est valable sur un billet aller-retour en classe économique, au départ d'un territoire d'outre-mer et à destination de l'Hexagone.



Ce "bon de continuité" s’adresse aux résidents de Guadeloupe et Guyane, en Martinique, à Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à condition que le quotient familial de leur foyer de rattachement soit inférieur ou égal à 11 991 euros. La valeur de ce bon va de 270 euros pour la Guadeloupe ou la Martinique à 440 euros pour Mayotte.

