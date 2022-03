Présidentielle 2022 : "Cette France où on interdit tout, ce n'est pas ma France", assure Fabien Roussel face à l'écologiste Sandrine Rousseau

Troisième candidat invité de l'émission "Elysée 2022" jeudi 24 mars, le communiste Fabien Roussel a débattu avec l'ancienne candidate à la primaire écologiste Sandrine Rousseau. Ils ont notamment évoqué les questions environnementales, point de divergence entre eux.

>> Suivez en direct l'émission "Elysée 2022" sur franceinfo

"Cette France où on interdit tout, cette France de la défiance, ce n'est pas ma France. Moi, je veux la France de la bienveillance, la France de la confiance, la France du dialogue", a déclaré le candidat en jugeant la posture écologiste moralisante. "C'est ce déni de l'importance des politiques publiques et de l'ampleur des politiques publiques à mettre en place pour lutter contre le réchauffement climatique qui met en danger nos plaisirs", lui a répondu Sandrine Rousseau.

Durant ce débat, Fabien Roussel a, de nouveau, été interrogé sur sa fameuse phrase sur la gastronomie française qui consiste, selon lui, en "un bon vin, une bonne viande, un bon fromage". Le candidat communiste a réitéré qu'il fallait "augmenter la consommation de viande en France pour préserver cette gastronomie qui est sacrée". "Sur ce qui est bon et qui n'est pas bon, il y a quand même un enjeu à ce que nos consommations d'aujourd'hui nous permettent de continuer à les consommer plus tard", a estimé Sandrine Rousseau. "C'est en niant l'impact et l'importance du dérèglement climatique que l'on met en danger les vignes", a illustré l'écologiste.