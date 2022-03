DIRECT. Présidentielle : "Je ne suis pas pour qu'on entre en guerre", assure Jean-Luc Mélenchon dans l'émission "Elysée 2022"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ELYSEE2022

: "Je pense que j'ai une chance d'y être. Honnêtement, je n'aurais pas dit ça il y a quelques mois. Mais le travail, la patience, peut être, fait qu'un certain nombre de commentateurs disent que je peux y arriver. Alors, ce serait un coup de tonnerre pour ce pays parce qu'on passerait au deuxième tour."

: Toujours sur l'éducation, le candidat LFI ne veut pas instaurer une "gratuité réelle" de l’école publique uniquement pour la cantine. Il souhaite en effet rendre gratuits les transports, les manuels ou encore le soutien scolaire. Jean-Luc Mélenchon compte aussi réserver l’argent public au financement des établissements publics. Par ailleurs, il prévoit de recruter 60 000 enseignants en 5 ans et de revaloriser leurs salaires de 7 %.

: "On doit faire attention avec les noms d'oiseaux" répond Jean-Luc Mélenchon à Yannick Jadot qui accuse Total de "complicité de crimes de guerre".





: Saisir ces biens nécessite une décision judiciaire. Et c’est là que les choses se compliquent. “Il faudrait des enquêteurs spécialisés, des magistrats spécialisés, des enquêteurs en nombre”, souligne Sara Brimbeuf, de l’ONG Transparency International, sur France Inter. “Avant même la guerre en Ukraine et les annonces de lancer des enquêtes, le parquet national financier était déjà en sous-effectif." En ce sens, il reste sans doute une marge de manœuvre.

: Ces personnes font l’objet d’un gel des avoirs et d’une interdiction d’entrer sur le territoire de l’UE. Leurs biens peuvent également être immobilisés (et non saisis, il y a une nuance judiciaire) en application de la directive européenne, à l’image de deux yachts récemment confisqués sur la Côte d’Azur à l’influent Alexeï Kouzmitchev et d’autres navires. L'immobilisation des biens revient à ce que leurs propriétaires ne puissent "plus en avoir l'usage, les revendre ou les monétiser", avait précisé le ministre français des Finances, Bruno Le Maire.

: Plus largement, des sanctions européennes ont été prises à partir de 2014, mais la liste des personnalités frappées par des sanctions a bien sûr été largement revue à la hausse depuis l’invasion en Ukraine. Le 10 mars, 862 personnalités russes étaient frappées au total par des sanctions, ainsi que 53 entités. Ce décompte regroupe à la fois des responsables politiques (Conseil de la fédération, Douma, gouvernement…) et des oligarques, lobbyistes et propagandistes (liste à cette adresse).

: "Nous ne frappons pas les oligarques. On leur a saisi 32 appartements, c'est tout, et 150 millions", a déploré Jean-Luc Mélenchon. La France a immobilisé, et non saisi, 850 millions d’euros d’avoirs, déclarait dimanche dernier le ministre de l’Economie Bruno Le Maire (150 millions d’euros de comptes de particuliers, 539 millions d’euros de biens immobiliers et 150 millions sur deux yachts).

: Sur l'éducation, Jean-Luc Mélenchon souhaite "une école laïque et libérée des influences". Parmi ses principales mesures, le candidat insoumis préconise de "réserver les fonds publics à l’école publique, en abrogeant la loi Carle et en interdisant les subventions extralégales des collectivités territoriales, et de renforcer le contrôle des établissements privés". Il souhaite aussi "abroger le Concordat en Alsace-Moselle et les statuts spécifiques en Outre-mer".





: "Ca fait partie du travail d'un prof... la difficulté à se faire entendre, à se faire écouter. J'ai été, moi, un lycéen insupportable, en classe de lettres ou de philo, parce que mes opinions étaient terriblement arrêtées. Et heureusement pour moi, j'ai rencontré un professeur hors du commun, qui m'a obligé à réfléchir."

: "La difficulté à expliquer les choses, ça fait partie de la vie du prof", explique le candidat insoumis, interrogé sur un sondage qui rapporte que 49% des professeurs se sont déjà "auto-censurés" sur les questions religieuses. "Quand on interroge les musulmans, ils disent qu'ils sont d'accord avec la laïcité", ajoute-t-il, répondant à un autre sondage qui rapporte qu'une majorité de lycéens musulmans considèrent qu'on ne devrait pas critiquer la religion.

: "L'écriture inclusive c'est pas une proposition d'écriture, c'est un combat politique pour être plus inclusif", explique Jean-Luc Mélenchon, interrogé sur l'éducation. "Mais moi je n'arrive pas à lire l'écriture inclusive, pour autant je comprends le combat".

: Sur les retraites, plusieurs candidats comme Marine Le Pen (RN) ou Fabien Roussel (PCF) veulent aussi réinstaurer l'âge de la retraite à 60 ans. A l'extrême droite, Eric Zemmour veut en revanche repousser l'âge de la retraite à 64 ans progressivement jusqu'en 2030. Valérie Pécresse (LR) aussi, mais jusqu'à 65 ans. Quant à la socialiste Anne Hidalgo, elle souhaite maintenir l'âge de la retraite à 62 ans, ainsi que porter le montant net du minimum vieillesse à 1 000 euros. Retrouvez notre comparatif dans cet article.

: "On ne peut pas comparer notre régime de retraite à eux (l'Allemagne et le Royaume-Uni), il est plutôt pas mal le notre."





: "Emmanuel Macron a raison d'appeler Poutine", a lancé Jean-Luc Mélenchon invité de France 2, à propos de la gestion de la guerre en Ukraine par le président. "Ca me coûte de le dire, mais je le dis."





: Sur le fond, lors de cette émission du 10 février, Jean-Luc Mélenchon disait soutenir en Russie un opposant de gauche, Sergueï Oudaltsov, emprisonné entre 2014 et 2017. "Je ne vais pas vous dire que monsieur Poutine est le genre de dirigeant qui me convient, puisque mes amis le combattent et vont en prison à cause de ça", disait-il. Il résumait sa position sur l'Ukraine, alors menacée par les troupes russes, de cette manière : "Premièrement, la Russie n'a pas à passer la frontière de l'Ukraine. Deuxièmement, les Etats-Unis d'Amérique n'ont pas à annexer l'Ukraine dans l'Otan."

: "Si je viens sur ce plateau de télévision, pour vous faire plaisir, dire qu'il est un autocrate et patati et patata, demain, président de la République, vous me voyez aller lui dire 'Salut l'autocrate' ?" répondait Jean-Luc Mélenchon le 10 février, refusant donc le qualificatif sur lequel l'interrogeait Maryse Burgot.

: Jean-Luc Mélenchon a-t-il refusé de répondre à la question "Vladimir Poutine est-il un autocrate ou un démocrate ?" lors de son dernier passage dans "Elysée 2022", le 10 février, deux semaines avant le début de l'invasion de l'Ukraine ? Il a bien refusé de qualifier le président russe d'"autocrate", tout en le critiquant. Je vous résume son propos d'alors.

: Sur les retraites toujours, Jean-Luc Mélenchon propose également dans son programme qu’une personne à la retraite avec une carrière complète touche au minimum 1 400 euros net par mois.

: Pour financer le retour à la retraite à 60 ans, Jean-Luc Mélenchon propose de supprimer le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Il s'agit d'un avantage fiscal pour les entreprises qui avait été mis en place par l'ancien président de la République, François Hollande. Selon le candidat insoumis, supprimer ce crédit d'impôt permettrait de financer la mesure à hauteur de 20 milliards d'euros.

: "Quand vous allez commencer à avoir des gens qui travaillent dans les EPAD, qui ont le même âge que ceux qui s'y trouvent et qui y sont accueillis? Est ce que vous croyez que c'est tenable de repousser l'âge de la retraite alors que cela augmente d'autres coûts? Cela augmente les coûts du chômage, cela augmente les coûts de la dépense maladie parce que ça rend malade."









: Sur la retraite, Jean-Luc Mélenchon souhaite réinstaurer la retraite à 60 ans et 40 annuités pour tous. Le candidat de la France insoumise estime le coût de cette mesure à 20 milliards d’euros et la considère comme la plus chère de son programme.

: Jean-Luc Mélenchon a proposé d'envoyer des casques bleus de l'ONU en Ukraine sur le plateau d'"Elysée 2022", notamment pour protéger les centrales nucléaires.









: Pour tenter de faire oublier ses ambiguïtés sur la Russie, Jean-Luc Mélenchon avait tenu "un meeting pour la paix" le 6 mars dernier à Lyon. Il avait très largement critiqué Vladimir Poutine, tout en demandant que la France noue des "alliances altermondialistes" pour prévenir les conflits et agir contre le changement climatique, plutôt que de rester dans l'Otan, "organisation inutile qui provoque des tensions". Nous étions sur place.

: "Je suis pour que l'on suspende les importations de gaz et de pétrole russe, mais pas à ce que l'on s'en aille. Parce qu'un jour ou l'autre, on reviendra à la paix."

: "Nous sommes en face de quelqu'un qui a déjà franchi une ligne. Idée monstrueuses entrées dans un autre pays européen et qui en a franchi une deuxième.C'est à dire appliquer stratégie de criminels de guerre en tirant sur les hôpitaux, les écoles, les HLM, etc. On a vraiment affaire à quelque chose de gigantesque qui est devant nous. Il faut donc preuve de ruse, d'intelligence pour ne pas lui permettre de continuer."











: Jean-Luc Mélenchon a longtemps pointé la responsabilité supposée de l'Otan dans le conflit en Ukraine : "Le refus obstiné de discuter de cette présence de l'Otan à la porte de la Russie est la cause profonde du sentiment qu'a eu Monsieur Poutine du sentiment que nous nous apprêtons à l'agresser", avait-il déclaré jeudi 24 février sur France 2, en mettant au défi quiconque de "prouver qu'[il] avai[t] déjà soutenu Poutine".

: "Si les Français veulent des gens qui livrent des armes (à l'Ukraine) et entrer en guerre, qu'ils ne votent pas pour moi. Je ferais la diplomatie jusqu'au bout", explique le candidat insoumis qui cite Nicolas Sarkozy et sa formule "c'est soit c'est la diplomatie, soit c'est la guerre totale". "Alors je fais le choix de la diplomatie", explique-t-il.





: "Non les torts ne sont pas partagés, l'Ukraine n'a pas été annexée par l'Otan, mais les Russes sont bel et bien entrés en Ukraine. (...) Par conséquent, nous sommes tous pris à revers et nous agissons en tâtonnant, pour mettre au point une stratégie de réplique qui soit efficace."





: Sur la Russie, Jean-Luc Mélenchon a défendu, dans le passé, des positions qui divergent de celles de la majorité des candidats. En témoigne cette déclaration dans l'émission "On n'est pas couché" sur France 2 en 2016. A la question posée par la journaliste Léa Salamé, "êtes-vous favorable aux bombardements russes en Syrie ?", Jean-Luc Mélenchon avait répondu par l'affirmative. Avec la guerre en Ukraine, le candidat de La France insoumise a fait volte-face comme on vous l’explique dans cet article.

: "Je suis le seul qui ne s'est pas trompé. Cela fait dix ans que j'annonce que les choses vont mal tourner en Ukraine", affirme Jean-Luc Mélenchon au sujet de la guerre en Ukraine. Le candidat insoumis assure ne pas avoir changé d'opinion sur Vladimir Poutine et être un "non-aligné".

: Jean-Luc Mélenchon s'exprime sur la campagne présidentielle en cours, qu'il juge "un peu en retard" mais pas "ennuyeuse", même s'il juge que "l'ambiance a un peu changé" depuis le début de la guerre en Ukraine.

: "Une campagne, ça ne va pas être ennuyeux par définition. C'est un grand moment de la vie d'une démocratie pour des militants politiques comme moi qui consacrent leur vie à la politique. C'est un moment extrêmement exaltant. Tout le monde s'en mêle, a un avis sur tout. Et donc, c'est au contraire un moment inspiré."

