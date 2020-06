DIRECT. Second tour des municipales 2020 : regardez la soirée électorale de France 2

Second tour des élections oblige, France 2 propose, dimanche 28 juin, à partir de 18h55, une émission spéciale consacrée aux résultats des municipales 2020. Cette soirée, présentée par Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse, accompagnés de Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique de France Télévisions, et de Brice Teinturier, directeur général de l'institut de sondage Ipsos, est à voir également sur franceinfo.fr.

>> Résultats, réactions... Suivez le second des municipales dans notre direct

Plus de trois mois après la tenue du premier tour le dimanche 15 mars, le vote aura lieu dans quelque 4 820 communes où les conseils municipaux n'ont pas encore été élus. Le scrutin a en revanche été à nouveau reporté en Guyane où la situation sinitaire reste, selon le gouvernement, "extrêmement préoccupante".

Quel sera l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur la participation ? Quels seront les enseignements de ce vote au niveau national ? En plateau, experts et invités politiques débattront et répondront à ces questions, tandis que les reporters de France Télévisions seront en duplex dans les QG de campagne et dans les villes à enjeux.