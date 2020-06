OnVousRépond : le second tour des municipales va-t-il entraîner une deuxième vague de coronavirus ?

Est-ce que le second tour des municipales, dimanche 28 juin, peut entraîner un rebond de l'épidémie ? "Probablement non. L'université de Namur, en Belgique, a fait une étude sur le premier tour des municipales et a regardé précisément 91 départements ce qu'il s'était passé, puisque les départements étaient dans des dynamiques différentes. Ils se sont aperçus que vu la dynamique actuelle, on est vraiment dans la fourchette basse de ce qu'il se passait au mois de mars", explique le médecin Damien Mascret sur le plateau du 20 heures.

Les personnes à risque ne doivent pas relâcher leur attention

Les personnes à risque doivent-elles encore faire attention ? "C'est vraiment elles qui doivent encore rester prudentes, parce qu'on sait qu'il y a un surrisque en cas d'infection, et puis on rajoutera aussi les personnes âgées. SI vous avez plus de 50 ans, et a fortiori plus de 65 ans, vous êtes à risque, y compris sur votre environnement. Si vous avez les deux et que vous êtes dans un travail où vous avez beaucoup de contacts, il faut être méfiant encore aujourd'hui", poursuit le médecin.

