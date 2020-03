Municipales : Martine Aubry devancée à Lille ?

Depuis dix-neuf ans, Martine Aubry règne sur la mairie de Lille et son célèbre Beffroi. Elle brigue désormais un quatrième mandat, et fait campagne à l'approche des municipales 2020. Au fil des ans, les soutiens s'amenuisent néanmoins. Lors de la présentation de sa nouvelle équipe, la candidate n'avait pas hésité à tacler ceux qui l'avaient trahie. "Tous ceux qui sont restés dans leurs partis sont des gens qui ne sont pas des versatiles et des ambitieux qui changent au gré du vent."

Martine Aubry talonnée par les écologistes

Un discours qui visait notamment Violette Spillebout, candidate de La République en marche à Lille. Cette dernière est également ancienne cheffe du cabinet de Martine Aubry, avec douze ans de collaboration commune. Désormais, elle sillonne la ville pour attaquer le bilan de son ancien mentor. "Martine Aubry n'a plus la cadence, elle a pendant quelques années délaissé le quotidien des Lillois", détaille la candidate LREM. Dans les sondages, la maire sortante est talonnée par les écologistes, qui revendiquent également le changement.

