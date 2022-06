Vrai ou fake La Nupes fait-elle mieux aux législatives 2022 qu'à la dernière élection présidentielle et aux législatives de 2017 ?

Malgré leur union, les partis de gauche ont obtenu un score national moins important qu'au premier tour de l'élection présidentielle. En revanche, l'alliance leur a permis de se qualifier pour le second tour dans plus de circonscriptions qu'en 2017.

La Nupes et Ensemble ! sont arrivés au coude-à-coude lors du premier tour des élections législatives, dimanche 12 juin. Jean-Luc Mélenchon et ses alliés se sont félicités de leur score et peuvent espérer jusqu'à 190 députés dans la prochaine Assemblée nationale. Mais la gauche unie a-t-elle fait mieux que lors du premier tour de la présidentielle 2022 ?

L'alliance des partis de gauche a recueilli près de 5 millions de voix de moins que l'ensemble de ses composantes au premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon (21,95%), Yannick Jadot (4,63%), Fabien Roussel (2,28%) et Anne Hidalgo (1,75%) comptabilisaient à eux quatre 30,61% des suffrages, soit environ 10,8 millions de voix. Au premier tour des élections législatives, seulement 5,8 millions de bulletins Nupes ont été glissés dans l'urne, soit 25,66% des suffrages exprimés.

Compte tenu de l'abstention au premier tour des élections législatives (52,49%), bien plus élevée qu'au premier tour de l'élection présidentielle (26,31%), cet écart de voix n'est pas étonnant. Cependant, la Nupes peut regretter de ne pas avoir su mobiliser suffisamment son électorat. Seulement 50% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle se sont rendus aux urnes dimanche, contre 61% des électeurs d'Emmanuel Macron, selon l'enquête "Profil des abstentionnistes" d'Ipsos-Sopra Steria.

"La gauche Nupes fait un score plus faible qu'à la présidentielle, principalement parce que la démobilisation a été plus forte pour l'électorat de la Nupes que pour l'électorat d'Emmanuel Macron", explique Mathieu Gallard, directeur d'études à l'institut Ipsos. "Les jeunes, les catégories populaires ont beaucoup moins voté aux législatives qu'à la présidentielle", précise-t-il. L'écart est remarquable : 69% des 18-24 ans se sont abstenus, contre seulement 31% des plus de 70 ans, toujours selon l'enquête "Profil des abstentionnistes" d'Ipsos-Sopra Steria.

Une alliance efficace pour qualifier des candidats au second tour

Si l'on compare avec les élections législatives de 2017, le pari est tout de même gagné pour la Nupes. Unis, les partis de gauche, font jeu égal avec Ensemble !. C'est la première fois sous la Ve République que le parti du président de la République fraîchement n'atteint pas le seuil des 30% et n'arrive pas nettement en tête au premier tour des législatives.

Pour autant, exception faite de 2017, la gauche réalise un score moins important que lors des élections législatives passées. Pour Mathieu Gallard, c'est une conséquence attendue de la recomposition politique autour d'une tripartition plutôt que d'une bipolarisation gauche-droite. "Avant, il n'y avait que deux camps qui se partageaient l'électorat. Maintenant, avec la tripartition, c'est attendu que la gauche ne fasse plus des scores aussi élevés", commente-t-il.

Le score national de la Nupes (25,66%) au premier tour des élections législatives 2022 n'est pas beaucoup plus élevé que le score cumulé de la France Insoumise, Europe Ecologie-Les Verts, le Parti communiste français et le Parti socialiste au scrutin de 2017. Ces partis avaient alors totalisé 25,38% des voix. "Il n'y a pas eu de dynamique électorale particulière, le succès de l'alliance de la Nupes est lié à sa stratégie électorale, qui s'adapte au mode de scrutin des législatives, analyse Mathieu Gallard. En 2017, les candidats de gauche s'éliminaient entre eux au premier tour. Avec des candidatures communes en 2022, c'est beaucoup plus facile de se qualifier pour le second tour."

En 2017, les partis qui composent la Nupes étaient qualifiés pour le second tour dans 146 circonscriptions et n'avaient placé des candidats en tête du premier tour que dans 21 circonscriptions. Cette année, la Nupes est présente au second tour dans 380 circonscriptions et ses candidats sont arrivés en tête au premier tour dans 187 circonscriptions (4 députés ont été élus dès ce premier tour).

Mais qu'adviendra-t-il au second tour ? Remporter ces nombreuses circonscriptions reste un défi pour l'alliance de gauche, qui doit mobiliser l'électorat abstentionniste pour espérer s'imposer. "La Nupes n'a pas un gros réservoir de voix. Une partie des électeurs divers gauche, quelques électeurs d'extrême gauche ou divers écolo vont voter pour eux. Là où Ensemble ! peut compter sur le report des voix LR", explique Mathieu Gallard<.