Législatives 2022 : pourquoi une telle abstention au premier tour, quels objectifs pour les électeurs qui sont allés voter ?

La Nupes (25,6%) et la majorité présidentielle (25,2%) arrivent au coude-à-coude au premier tour des élections législatives et le Rassemblement national se classe troisième avec 19,1%, selon l'estimation de notre partenaire Ipsos-Sopra Steria.

Plus d'un sur deux (51%) des Français qui ont voté au premier tour des élections législatives "souhaitent qu'Emmanuel Macron obtienne une majorité à l'Assemblée nationale et qu'il puisse appliquer sa politique", selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions, France24/RFI/MCD et LCP Assemblée Nationale.

À l'inverse, 48 % de celles et ceux qui se sont rendus aux urnes l'ont fait "pour que la gauche obtienne une majorité, que Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre et applique sa politique".

Autre enseignement : les électeurs qui se sont rendus aux urnes, ce dimanche, ont d'abord voulu envoyer un message à l'exécutif. Presque un électeur actif sur deux (47%) de ce premier tour a souhaité "manifester son opposition à Emmanuel Macron et son gouvernement." 25% ont souhaité au contraire apporter leur soutien au président de la République et à son gouvernement. 28% répondent "ni l'un, ni l'autre."

Une abstention record, estimée à 52,3% des électeurs

26% des abstentionnistes au premier tour des élections législatives, ce dimanche, ne se sont pas prononcés parce que "les candidats ne parlent pas assez des sujets qui les préoccupent", selon le même sondage.

Pour 24 % d'entre eux, "il n'y a pas eu de campagne électorale". 23% d'entre eux estiment qu'ils "ne connaissent pas les candidats qui se présentent dans leur circonscription". 17% des personnes interrogées estiment que "cette élection n'aura aucun impact sur leur vie ou sur la situation du pays."

>> Suivez toutes les informations sur les résultats du premier tour des législatives, dans notre direct

Ce sondage Ipsos-Sopra Steria a été réalisé sur Internet du 8 au 11 juin auprès de 3 995 personnes inscrites sur les listes électorales constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La méthode des quotas a été appliquée.