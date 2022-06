Législatives 2022 : l'abstention au premier tour atteindrait 53%, un record sous la Ve République, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria

L'abstention devrait atteindre 53% au premier tour des élections législatives, dimanche 12 juin, selon une première estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et les chaînes parlementaires. Si ce chiffre se confirme, il s'agirait d'un nouveau record, cinq ans après les élections de 2017 qui avaient vu 51,3% des électeurs bouder les urnes. Ce taux d'abstention était déjà le plus haut de la Ve République. Le chiffre de ce dimanche confirme donc une tendance déjà largement esquissée depuis 1958 : celle d'une abstention croissante aux législatives.

Ce taux d'abstention s'annonce nettement supérieur à celui du premier tour de l'élection présidentielle d'avril dernier, pour lequel 26,31% des électeurs avaient décidé de ne pas se déplacer. Une tendance que l'on avait déjà observée lors des précédents scrutins. Depuis 2002 et l'inversion du calendrier électoral, qui a placé les législatives peu après les présidentielles, ces dernières ont toujours enregistré des taux d'abstention moins élevés que ceux des élections législatives.

La faible participation au scrutin de ce dimanche aura des conséquences pour le second tour des élections. Afin de rester dans la course, les candidats doivent réunir plus de 12,5% des voix des inscrits. Conséquence : plus l'abstention est importante, plus le seuil de qualification est élevé. Les quadrangulaires et triangulaires devraient donc être peu nombreuses.