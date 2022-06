DIRECT. Résultats des législatives 2022 : Nupes, majorité présidentielle, RN... Qui va arriver en tête du premier tour ? Suivez la soirée électorale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LEGISLATIVES

Emmanuel #Macron est à l'Elysee entouré de conseillers et de membres de la majorité précise son entourage. Il va y passer la soirée pour décrypter les résultats

: Si vous vous demandez où se trouve Emmanuel Macron, sachez qu'il est devant sa télé (comme vous) et à l'Elysée (pas comme vous) selon le journaliste de France 2 Guillaume Daret. On ignore en revanche s'il y aura des pizzas pour la soirée.

: #legislatives2022 Attention, les bureaux de vote ont fermé à 18 heures, or il semblerait que de nombreuses personnes se déplacent encore pour voter à #Agen



: Dans certaines circonscriptions, les bureaux de vote qui fermaient à 19 heures pour la présidentielle ferment à 18 heures pour ces législatives. Ce qui occasionne des loupés de la part d'électeurs ne s'étant pas renseignés, comme ici à Agen (Lot-et-Garonne).

: La présidente du bureau annonce que 10% des bulletins sont nuls dans ce bureau de #Roubaix en raison de cette erreur d’aiguillage ! Énorme… à voir si d’autres bureaux sont concernés et si ça ouvre la porte à une annulation du scrutin ? #circo5908

: A noter qu’en raison d’une erreur de livraison des professions de foi, certaines rues de Roubaix ont reçu les bulletins de la 7e circo au lieu de la 8e! Tous les bulletins concernés sont déclarés nuls…

: Encore des soucis de bulletins envoyés dans le mauvais bureau, à Roubaix, dans le Nord.

: Avec la nécessité de dépasser 12,5% des inscrits pour se qualifier au second tour, ça veut dire qu'il y aura très peu de triangulaires, voire aucune. Ceux qui se déplacent au premier tour auront moins de choix au second à cause de ceux qui sont restés chez eux. Quelle logique ? https://t.co/TWbDFWq1tJ

: Conséquence de cette forte abstention qui s'annonce pour ce premier tour des législatives, le nombre de triangulaires au second tour risque d'être faible. En 2017 (avec une abstention de 51,3%), il y avait eu une seule triangulaire (la 1e circonscription de l'Aube), contre 34 en 2012. Pour pouvoir se qualifier au second tour, il faut terminer dans les deux premiers ou obtenir un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription. Donc avec une forte abstention, difficile de se qualifier en étant troisième.

: Clémence Clairel fêtait son anniversaire en ce jour d'élection. Et pas n'importe lequel : elle est née le 12 juin 1922 en Normandie. Cette électrice centenaire a glissé son bulletin dans l'urne à Pusey, en Haute-Saône, rapporte L'Est Républicain.

: Autre incident de scrutin dans la Marne (décidément). Les équipes de la candidate LREM Laure Miller ont fait le tour des mairies pour changer en catastrophe le bulletin de vote de la candidate. Sur le premier était inscrit "la candidate officielle d'Emmanuel Macron", ce qui n'est pas autorisé par le code électoral, alors que le nouveau parle de "la candidate de la majorité présidentielle". Si les électeurs utilisent le bulletin envoyé avec les professions de foi, il sera considéré comme nul, précise L'Union.

: L'abstention nationale est estimée à 52,8% par notre partenaire Ipsos-Sopra Steria. Pour rappel, 51,3% des électeurs avaient boudé les urnes au premier tour des législatives de 2017.

: "A chaque élection depuis une dizaine d'années, la crise démocratique éclate au visage de tout le monde le soir des élections et après on n'en parle plus.."



Autre raison pointée du doigt par le politologue pour expliquer l'abstention massive : le manque d'ancrage des candidats aux législatives. "Il y a la loi sur le non cumul, le fait que les députés LREM ont eu du mal à s'implanter, le grand nombre de parachutages, explique Rémi Lefebvre. Concrètement, beaucoup de gens ne savent même pas quel est leur député et quelle est leur circonscription."

: Finalement, une seule chose était nouvelle dans cette élection : l'union des partis de gauche derrière l'étiquette de la Nupes. "Difficile de faire une analyse tant qu'on n'a pas le profil des abstentionnistes. On peut se dire que l'union de la gauche n'a pas suscité une mobilisation considérable, mais on peut aussi se dire que ça aurait pu être pire si on n'avait pas eu une union de la gauche", ajoute Rémi Lefebvre.

: "Les législatives sont une élection compliquée à valoriser. Il y a le phénomène classique de gens qui se disent que tout s'est joué aux présidentielles, et que ça sert à rien d'aller voter aux législatives."



Pour le politologue, le contexte de cette élection peut aussi expliquer une abstention qui s'annonce encore plus forte qu'en 2017 (51,3%). "On a eu une campagne extrêmement atone : la majorité présidentielle et le RN n'ont pas fait campagne, la droite a joué le local."

: L'abstention nationale pourrait atteindre 53% pour ce premier tour des élections législatives, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et les chaînes parlementaires. "Il y a une tendance structurelle de baisse de la participation qui est devenue un phénomène majeur, le jeu électoral intéresse de moins en moins les électeurs, analyse pour franceinfo le politologue Rémi Lefebvre.

: Dépouillement en cours ✅✅✅✅

: On commence le dépouillement au bureau 33 de la 8e du Nord : @OssonCatherine, élue de la majorité, était directrice dans cette école et vise sa réélection face à @GuiraudInd et le RN.



: Début du dépouillement à la mairie de #ChateauChinonVille dans la #Nievre pour les #legislatives. Les noms résonnent dans la salle du conseil. @lejdc_fr

: C'est le moment du dépouillement dans pas mal de communes. Si votre passion dans la vie, c'est les gens qui plissent les yeux en ouvrant des enveloppes et en l'annonçant à la cantonade, c'est VOTRE moment.

: @Thom La règle, c'est 18 heures, mais dans les grandes villes, les préfets ont accordé des dérogations pour fermer à 19 heures ou à 20 heures. J'espère que vous n'avez pas oublié de voter, parce que c'est trop tard dans une majorité de communes.

: Bonsoir FI, petite question bête à quelle heure ferment les bureaux de vote ? Merci

: Une erreur qui pourrait coûter cher. Les bulletins de vote des candidats RN des 2e et 3e circonscriptions de la Marne ont été mélangés, relève le quotidien régional L'Union. La boulette pourrait entraîner la nullité des votes dans certains bureaux de vote d'une vingtaine de communes où l'erreur n'a pu être rectifiée à temps.

: #Législatives2022 🗳️ Voici les premières 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 de résultats (SAGIS) pour la 𝟲𝗲 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 de #𝗟𝗮𝗥𝗲́𝘂𝗻𝗶𝗼𝗻 Suivez en direct la soirée électorale : https://t.co/pV7mddV3IS

: #Législatives2022 🗳️ Voici les premières 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 de résultats (SAGIS) pour la 𝟯𝗲 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 de #𝗟𝗮𝗥𝗲́𝘂𝗻𝗶𝗼𝗻 Suivez en direct la soirée électorale : https://t.co/pV7mddV3IS

: 🔴 #Législatives2022 🗳️ Voici les premières estimations de résultats (SAGIS) pour la 𝟳𝗲 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 de #𝗟𝗮𝗥𝗲́𝘂𝗻𝗶𝗼𝗻 Suivez en direct la soirée électorale : https://t.co/pV7mddV3IS

: 🔴 #Législatives2022 🗳️ Il est 19h40 à #LaRéunion (17h40 dans l’Hexagone). Les premières 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 commencent à tomber (SAGIS). Ici la 𝟱𝗲 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 ⬇Suivez en direct la soirée électorale de Réunion la 1ère : https://t.co/pV7mddV3IS

: Les résultats des législatives à La Réunion viennent de tomber. Nos camarades de Réunion La 1ère vous relaient les tableaux qui vont bien.

: Un bureau de vote a failli brûler à Hayange, en Lorraine, à cause d'un carton qui a accidentellement pris feu dans la cantine de l'école où était installé le bureau. Selon Le Républicain Lorrain, une poignée d'électeurs a été invitée à revenir plus tard alors que certains assesseurs incommodés par la fumée ont été pris en charge par les pompiers.

: Les voies du Seigneur sont impénétrables, celles de la démocratie un peu moins. Sœur Thérèse, 81 ans, est donc sortie de son monastère de la congrégation des Filles du Saint-Esprit pour voter dès 8 heures à Locquirec, dans le Finistère, quitte à louper la prière collective, raconte Ouest-France.

: A Laval, en Mayenne, il a fallu ouvrir les bureaux de vote à la perforeuse à cause d'un problème de serrure. Selon nos confrères de Ouest-France, les électeurs matinaux ont pris leur mal en patience le temps qu'on ouvre les lieux.

: Vous l'aurez remarqué, on ne se bouscule guère dans les bureaux de vote. Mention spéciale à la créativité des assesseurs de Clermont-Ferrand.

: Comment a évolué la participation aux élections législatives de votre département en cinq ans ? Vous pouvez déjà vous faire une idée en un clic grâce à notre carte interactive, qui reprend les estimations des taux de participation à 17 heures.



: Pour rappel, au premier tour des élections législatives en 2017, le taux d'abstention avait atteint 51,3% et constituait déjà un record depuis le début de la Ve République.

: L'abstention pourrait atteindre 53% pour ce premier tour des élections législatives, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et les chaînes parlementaires. Si ce chiffre se confirme, ce taux d'abstention constituerait un record sous la Ve République.

: Le taux de participation à 17 heures est de 39,42%, soit une baisse de 1,33 point par rapport à 2017 à la même heure.

: A 17 heures, selon la préfecture de La Réunion, le taux de participation était estimé à 25,98% sur l'île. Ce taux est légèrement en baisse par rapport à 2017, où il était de 26, 57% au premier tour.

: Bonjour @Marie Voici quelques résultats pour la Nouvelle-Calédonie. Vous pouvez retrouver tous les résultats disponibles dans le direct de NC La 1ère.













: BonjourRésultat en nouvelle Caledonie? ☺️

: Si ces chiffres donnent une première indication, ils ne permettent pas de tirer de conclusions sur la participation finale. Alors qu'il y avait moins de 0,5 point de différence entre la participation à midi de 2002 et celle de 2017, ces deux élections avaient finalement enregistré des niveaux de mobilisation nettement différents (64,42% en 2002, 48,70% en 2017).





: La participation au premier tour des élections législatives s'est établie à 18,43% à midi. La participation la plus élevée à ce moment de la journée, pour des législatives, a été enregistrée en 2007 : à l'époque, 22,56% des électeurs s'étaient déplacés aux urnes à midi.





C'est l'heure de faire le point sur l'actualité :





• La participation au premier tour des élections législatives s'établit à 18,43% à midi, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Cela représente une baisse de 0,8 point par rapport aux élections de 2017. Retrouvez le taux de participation dans votre département grâce à notre carte.• Les premiers résultats sont tombés dans les Outre-mer. Les premiers résultats sont ainsi disponibles à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, Martinique, Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, où le vote avait débuté hier.



• L'armée russe a annoncé avoir frappé un site abritant des armes fournies par les Occidentaux près de Tchortkiv, dans une zone de l'ouest de l'Ukraine largement épargnée par les combats. Suivez notre direct.

: Dans la 2nde circonscription pour la #NouvelleCalédonie Nicolas Metzdorf de la majorité présidentielle et Gérard Reignier, le candidat FLNKS sont qualifiés pour le 2nd tour. https://t.co/gIqvVvXbr9



: Les résultats complets provisoires de l'Ile des Pins (1ere circonscription) #NouvelleCalédonie #Legislatives2022 https://t.co/g7Jb5K2Qmf

: Les résultats du premier tour en Nouvelle-Calédonie continuent à tomber. Dans la 1re circonscription, Philippe Dunoyer de la majorité présidentielle et Wali Wahetra, la candidate FLNKS, sont qualifiés pour le second tour.

: Emmanuel Macron a voté au Touquet (Pas-de-Calais). Le président a salué les habitants, dans le bureau de vote et à l'extérieur.







: Je travaille sur les élections et j'ai bien lu la nouvelle circulaire ce matin. Les bulletins manuscrits sont acceptés pour les législatives à condition que les noms et prénoms du candidat titulaire et suppléant pour lequel l'électeur souhaite voter y figurent.