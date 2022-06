DIRECT. Législatives 2022 : Edouard Philippe estime qu'une majorité relative serait "une folie"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LEGISLATIVES

: On débute avec le traditionnel point sur l'actualité.



Très chaud devant en France. Le pays va subir des températures très largement au-dessus de 30°C cette semaine, une vague de chaleur particulièrement précoce, énième avant-goût d'une planète qui se réchauffe. Par conséquent, le gouvernement appelle les préfets à la mobilisation et les chefs d'établissement scolaires à être attentifs pour cette semaine du baccalauréat notamment.



• Emmanuel Macron se rend en Roumanie, aux portes de l'Ukraine, pour saluer les 500 soldats français qui sont déployés sur une base de l'Otan, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky presse les Occidentaux de lui envoyer des armes "modernes" pour enrayer le coût humain "terrifiant" infligé par les troupes russes.





• Après avoir fait jeu égal au premier tour des élections législatives, la Nupes et la coalition présidentielle Ensemble ! entament une semaine de duel avant le second tour dimanche. Invité de France 2 lundi soir, Jean-Luc Mélenchon a revendiqué la première place et accusé Beauvau de "tripatouillages", car il estime que le ministère de l'Intérieur "reclasse des candidats Nupes en divers gauche".



Le Gard a connu plusieurs départs de feu importants, dont l'un a détruit 60 bungalows dans l'un des plus grands campings d'Europe, au Grau-du-Roi, et près de 200 hectares ont été brûlés.



Battue par la Croatie à Saint-Denis (1-0) malgré Kylian Mbappé et Karim Benzema, l'équipe de France a enchaîné lundi soir une quatrième contre-performance d'affilée, délaissant son titre en Ligue des nations.



C'est le début des épreuves du baccalauréat avec les épreuves de français et d'histoire-géographie pour les élèves de la filière professionnelle. Les candidats du bac général débuteront, eux, demain.