"Ce groupe sera de très loin le plus nombreux de l'histoire de notre famille politique", a-t-elle lancé, dimanche soir, depuis son fief d'Hénin-Beaumont.

"Le peuple a décidé d'envoyer un très puissant groupe parlementaire de députés RN à l'Assemblée, qui devient ainsi un peu plus nationale." Le Rassemblement national a réalisé, dimanche 19 juin, une percée historique, en obtenant 85 sièges dans l'hémicycle, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et les chaînes parlementaires. "Ce groupe sera de très loin le plus nombreux de l'histoire de notre famille politique", a déclaré Marine Le Pen depuis son fief à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais).

"Nous avons atteint les trois objectifs que nous nous étions fixés, a déclaré la finaliste de la présidentielle : faire d'Emmanuel Macron un président minoritaire (...), poursuivre la recomposition politique indispensable (...) et constituer un groupe d'opposition déterminant face aux déconstructeurs d'en haut, les macronistes, et les déconstructeurs d'en bas, cette extrême gauche antirépublicaine."

"Avec ces dizaines et ces dizaines de députés de cœur et de conviction du RN qui sont d'abord des citoyens soucieux du bien public, vous aurez la sécurité de voir défendues vos idées !", a affirmé Marine Le Pen. Les nouveaux visages que vous allez découvrir sont l'avant-garde de la nouvelle élite politique qui prendra le pouvoir quand l'aventure Macron aura pris fin."