Législatives 2022 : quelles sont les consignes de vote en vue du deuxième tour ?

La République en marche appelle à juger les affiches du second "au cas par cas" tandis que Marine Le Pen invite ses électeurs "à ne pas choisir".

Hormis dans de rares circonscriptions qui ont élu leurs députés au premier tour, les électeurs devront retourner aux urnes, dimanche 19 juin, pour le second tour des élections législatives. A l'issue du premier tour, dimanche 12 juin, le suspense demeure alors que la coalition présidentielle n'est pas assurée de garder sa majorité absolue, face à la percée de la Nupes, au maintien de la droite républicaine et à la progression du Rassemblement national. Alors que les situations sont diverses et variées d'une circonscription à l'autre, les principaux partis ont préféré ne pas donner de consignes de vote nationales.

>> CARTE. Découvrez les résultats du premier tour dans votre circonscription

La République en marche a fait savoir à l'AFP que le parti présidentiel ne donnerait pas de consigne nationale. LREM s'exprimera plutôt "au cas par cas" dans les circonscriptions où des candidats du Rassemblement national et de la Nupes seront opposés au second tour.

"Nous ne soutiendrons aucun candidat RN", défend le parti d'Emmanuel Macron, ajoutant que "certains candidats de la Nupes sont extrêmes". Pour La République en marche, donc, "ce sera en fonction de la personnalité de la Nupes qui est qualifiée, notamment si c'est quelqu'un qui a les valeurs de la République".

Mélenchon appelle à "déferler" dans les urnes

"Chacun appréciera dans sa circonscription quel est son devoir", a pour sa part réagi Jean-Luc Mélenchon, le leader de la Nupes."Nous n'avons aucun doute sur l'intelligence de notre peuple, ni aucune réserve à l'égard de la décision que, pour finir, il prendra quant à la composition de l'Assemblée nationale", a-t-il déclaré en début de soirée, demandant aux électeurs de "déferler" dans les urnes.

De même, Marine Le Pen n'a pas donné de consigne de vote dans les circonscriptions dans lesquelles le Rassemblement national ne figure pas au second tour. En cas de duel entre la Nupes et la majorité présidentielle, Marine Le Pen a invité ses électeurs "à ne pas choisir entre les destructeurs d'en haut et les destructeurs d'en bas".