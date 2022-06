Carte Résultats des législatives 2022 : découvrez les scores définitifs du premier tour dans votre circonscription

La Nupes et Ensemble ! sont au coude-à-coude, dimanche, à l'issue du premier tour au niveau national, tandis que le Rassemblement national arrive troisième. Mais qu'en est-il dans votre circonscription ? Consultez les scores définitifs grâce à notre carte.

La carte de France se colore peu à peu. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) et Ensemble !, la coalition de la majorité présidentielle sortante, sont arrivées en tête du premier tour des élections législatives 2022 au niveau national, dimanche 12 juin, selon l'estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et les chaînes parlementaires. Les résultats définitifs tombent au fil du dépouillement des bulletins de vote dans chaque circonscription.

Notre carte ci-dessous est mise à jour tout au long de la soirée électorale. Pour trouver votre circonscription, vous pouvez utiliser le moteur de recherche ci-dessous ou cliquer sur une zone géographique afin d'explorer les résultats.

