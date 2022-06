Législatives 2022 : les nouveaux députés RN veulent "être les premiers de la classe"

Ils n'ont jamais été aussi nombreux. Après avoir signé la surprise du second tour des élections législatives, le Rassemblement national peut désormais compter sur un groupe de 89 députés à l’Assemblée nationale. Par rapport à 2017, le parti de Marine Le Pen multiplie donc son score par 11 et a désormais des appuis dans de nouveaux territoires, presque entièrement acquis.

>> Législatives : suivez l'actualité politique en direct



"Emmanuel Macron va être obligé de renoncer à ses projets les plus néfastes, les plus nuisibles pour les Français", a ainsi résumé Marine Le Pen. Et le projet politique débute donc dès ce mardi 22 juin, avec la rentrée des nouveaux députés. Ils ont posé devant le Palais-Bourbon vers 10h30, avec, au centre, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle. Une photo de famille, avant le retrait des écharpes tricolores et des cocardes pour ces élus, qui ont une ambition affichée : faire de ce groupe la vitrine d'un RN totalement institutionnalisé. "On veut être les premiers de la classe", ambitionne ainsi un proche de Marine Le Pen.

"Être polis"

Pour donner l'image de 89 députés, bien sous tous rapports ce matin, la consigne était d'ailleurs que les hommes portent une cravate. Marine Le Pen a aussi sommé ses élus : il faudra "être polis avec les huissiers, ne pas prendre le melon", selon ses mots.

Voilà pour l'affichage, car au RN, on est conscient que chaque faux pas sera scruté. Et le parti a de l'expérience en la matière. Dans les prochains mois, prévient la direction, ne vous attendez pas non plus à découvrir un groupe RN remuant : "On ne va pas huer les ministres, ni déposer 2000 amendements par texte", claironne un conseiller. Pas question, non plus, de se précipiter sur les motions de censure.

Avec l'idée du contre-modèle des Insoumis, qui assument de bousculer l'Assemblée, le RN veut donner l'image d'un "parti respectable", dans le système pourtant tant critiqué par Marine Le Pen.