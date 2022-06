DIRECT. Législatives 2022 : gouvernement d'union nationale, alliance au cas par cas... Emmanuel Macron étudie ses options

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LEGISLATIVES

: Il est 6 heures passées, voici le point sur l'actualité :



• Gouvernement d'union nationale, alliance au cas par cas... Emmanuel Macron étudie ses options après avoir reçu les différents chefs de partis politiques hier. Suivez notre direct.



• Les forces russes ont "froidement exécuté" le photojournaliste ukrainien Maks Levin et son accompagnateur, selon Reporters sans frontières. Pour rappel, les corps de Maks Levin et de Oleksiy Chernyshov avaient été retrouvés le 1er avril dernier au nord de Kiev, trois semaines après leur disparition.



• Des sénateurs américains, démocrates et républicains, ont dévoilé une proposition de loi visant à restreindre la violence par arme à feu après une série de fusillades meurtrières. Même si le texte reste très en deçà des mesures réclamées par le président Joe Biden, il constitue malgré tout une première depuis des décennies.



• La vigilance reste de mise dans 15 départements. Météo France place en vigilance orange 9 départements pour des risques d'orages, ainsi que 6 départements sous pavillon orange canicule. Toutefois, "l'épisode de canicule touche à sa fin et la vigilance orange sera levée sur la carte de 16 heures", précise le prévisionniste.



• Coup d'envoi pour les soldes d'été, qui s'ouvrent ce matin et prendront fin le 19 juillet. Malgré l'inflation galopante, les commerçants espèrent une relance du secteur, qui a connu une embellie "fragile" en mai.